Olympia 2022: Höher, schneller und weiter

Die olympischen Winterspiele 2022 in Beijing sind vorbei. Sie waren nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie Spiele, die die Welt so nicht vergessen wird. Doch gab es neben den ohnehin außergewöhnlichen Bedingungen auch sportliche Merkmale und Besonderheiten. Norwegen mit neuem Medaillenrekord: Die Norweger sammelten ganze 16 Goldmedaillen, was zuvor noch keine Nation bei den Winterspielen geschafft hat. Auch stellte Norwegen die erfolgreichste Athletin und den erfolgreichsten Athleten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Skandal um 15-jährige Eiskunstläuferin: Kamila Walijewa war wohl eine der größten Überraschungen dieses Jahr. Die Eiskunstläuferin performte gut, wurde allerdings im Dezember positiv auf Doping getestet. Nun stellte sich heraus, dass die Russin wohl nicht aus freiem Willen bei dem Wettbewerb antrat, sondern von den Coaches in diesen getrieben wurde.

© www.adobe.stock.com

Nachhaltigkeit? Von Nachhaltigkeit war gerade aktuell viel die Rede. Doch waren die Spiele denn wirklich so nachhaltig, wie Peking es sagt? Schätzungen ergeben, dass die Spiele insgesamt 38,5 Milliarden Dollar gekostet haben sollen. Sportstätten wurden extra neu gebaut und werden nun vermutlich kaum noch benutzt. Es war also quasi eine Einmal -Investition auf Kosten der Umwelt. Marco Mautry

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2