Noch 25 Tage bis Weihnachten - der Countdown an der Bergstraße läuft

Der Countdown läuft: Der Heilige Abend rückt immer näher und letzte Vorbereitungen für eine entspannte Advents- und Weihnachtszeit stehen an. Am 29. November gilt es, die letzten Vorbereitungen für den Adventskalender zu treffen. Wer seine Lieben mit selbst gepackten Säckchen überraschen möchte, schnappt sich sofort Süßigkeiten und Snacks – und packt sie ein. Kleine Wellness- und Drogerieprodukte, Mini-Spiele und Spielfiguren runden sie Serie von Aufmerksamkeiten ab. Die wahre Geschenkeflut kommt aber in den wenigen Wochen vor Weihnachten auf uns zu. Spätestens die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, mit dem Kauf vom Präsenten lokale Läden zu unterstützen. Das dort Erworbene kann dann noch hübsch verpackt werden in nachhaltigen oder recycelten Materialien. Schließlich hat niemand außer der Papiertonne etwas davon, wenn Päckchen verpackt und kurz darauf wieder aufgerissen werden. Verschiedene Webseiten geben tolle Tipps zu umweltfreundlichen Verpackungen. Dort gibt es auch prima Tipps für die selbst gebastelte Weihnachtskarte. Vergesst nicht, die Karten früh genug zur Post zu bringen, sodass die Weihnachtswünsche pünktlich ankommen. Am Nikolaus-Vorabend müssen die Stiefel geputzt werden, damit am nächsten Morgen eine leckere Füllung auf die Besitzer wartet. Mandarinen, Äpfel, Nüsse und auch der ein oder andere Schokoladennikolaus können in den vor der Haustür abgestellten Schuhen auftauchen. Am Weihnachtsabend schließlich wird spätestens der Baum geschmückt – ob Christbaum, Fichte im Topf oder Palme im Garten. Darunter werden die Präsente für die Lieben platziert, bevor es ans Weihnachtsessen geht, das nur durch das Klingeln des Glöckchens unterbrochen wird. Bis neulich, Eure BAte

