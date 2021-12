Nikolaustag an der Bergstraße

Ho, Ho, Ho, liebe Leserin, lieber Leser, heute ist Nikolaustag. Habt ihr denn auch alle eure geputzten Stiefel vor die Tür gestellt und heute Morgen die Belohnung für diesen reinlichen Akt empfangen? Habt ihr dort Äpfel, Mandarinen und Nüsse gefunden oder sogar eine Schokoladenfigur des freundlichen Gebers? Denn trotz der Corona-Pandemie hat sich der Nikolaus auf den Weg gemacht, euch mit kleinen Gaben zu überraschen. Keine Sorge, er ist zweifach geimpft und sogar schon geboostert – bei seinem Alter eine klare Sache. Handschuhe trägt er sowieso und über seinem weißen Bart trägt er eine FFP2-Maske, damit er auf sein „Ho, Ho, Ho“ nicht verzichten muss. „Bart, Geschenke und weihnachtliche Ausrufe“, höre ich euch meckern, „ist das denn nun der Nikolaus oder der Weihnachtsmann?“ Leicht zu beantworten, schließlich unterscheiden sich die beiden bärtigen, einen schweren Sack tragenden Herren in Rot doch in einigen Punkten. Während der Weihnachtsmann, der erst in 18 Tagen an der Reihe ist, eine rote Mütze und einen roten Mantel, beides mit weißem Fell versehen, trägt, erkennt ihr den Nikolaus an seinem hohen Bischofshut, der Mitra. An dieser erkennt ihr den echten Nikolaus, der heute Nacht durch die Straßen gezogen ist, um euch und insbesondere die Kinder zu erfreuen. Inzwischen ist der gute Mann allerdings schon wieder in sein Haus zurückgekehrt, wo er sich an einer heißen Tasse Tee wärmt und sich – genau wie wir anderen auch – auf Weihnachten freut. Bis neulich, Eure BAte

