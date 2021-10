Nicht zum Erstsemester zugelassen – Was nun?

Nach dem Schulabschluss stehen den Schulabgängern viele verschiedenste Wege offen, was sie in ihrer Zukunft machen möchten. Viele begeben sich in ein Freiwilliges-Soziales-Jahr, andere beginnen eine Ausbildung und wieder andere schreiben sich an einer Universität ein.

Doch was tun, wenn man bei Letzterer nicht angenommen wird und die Bewerbungsfristen für andere Unis abgelaufen sind?

Pause, Selbstfindung, Weiterbildung

Ein halbes oder auch ganzes Jahr später in das Studentenleben zu starten ist nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil. Man kann die Zeit vielmehr dazu nutzen, sich auf sein kommendes Leben vorzubereiten oder eben auch um sich selbst weiterzubilden. Zudem eignet sich dieser kurze Puffer gut für Reisen und andere Erlebnisse, für die man später mal vielleicht nicht mehr die Zeit hat. Doch auch eine kleine Pause zu machen ist nicht schädlich, solange man immerhin etwas macht.

Jobben, um Berufserfahrung zu sammeln

Viele machen es schon, während sie noch zur Schule gehen. Die Rede ist von einem Job. War es während der Schulzeit meist nur ein Minijob für 450 Euro monatlich, so kann man sich, wenn man nun genug Zeit dafür hat, auch eine Teilzeitstelle suchen und mehr Geld verdienen. So sammelt man auch schon Praxiserfahrungen, die einem gegebenenfalls auch im Studium oder weiteren Leben nützlich sein können.

Beim Arbeitsamt melden

Hat man keine Idee, was man machen möchte, so kann man sich beispielsweise einfach auf der Seite des Arbeitsamtes umsehen. Dort sollte man sich in den meisten Fällen sowieso melden, da diese den Eltern des Schulabgängers weiterhin Kindergeld zahlen. Doch dieses wird nur so lange ausgezahlt, wie sich der Jugendliche auch bemüht, eine Ausbildung, Studium oder Ähnliches zu beginnen und hierfür auch Nachweise erbringt.

Die Zeit bis zum Studienstart kann so gut genutzt werden. Marco Mautry (Screenshot:Mautry)