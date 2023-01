Neujahrsbrezeln als Glücksbringer für 2023

Man sieht sie an Neujahr bei jedem Bäcker in der Auslage liegen: eine große Brezel aus Hefeteig. Die als Glücksbringer geltenden Backwaren gibt es in verschiedenen Formen, zum Beispiel als Hasen, Bäume, Hirsche, Schweine oder am geläufigsten als Brezel.

Das Gebäck sollte einst gegen Krankheiten, Hunger und Unglück schützen und zudem Glück und Gesundheit bringen.

Ein Zeichen der Wertschätzung

Die Größe der Brezel drückte die Wertschätzung für den Beschenkten aus. Manche Menschen verfütterten Teile des Neujahrsgebäcks auch an ihr Vieh, um sie vor Krankheiten zu bewahren. Wer selbst ein schnelles und dennoch leckeres Neujahrsgebäck machen möchte, über das sich jeder auch am 2., 3. und 4. Januar freut, der sollte diese Schritte befolgen:

Zutaten:

75 g Butter

250 ml Milch

500 g Weizenmehl

1 Päckchen Hefe

30 g Zucker

1 TL Salz

1 Ei

1 Eigelb

Zubereitung:

Zuerst erwärmt man 250 ml Milch in einem Topf. Wenn sie leicht warm ist, fügt man 75 g Butter hinzu und lässt sie verschmelzen. Als Nächstes bereitet man den Teig zu.

Hierfür verrührt man 500 g Mehl und ein Päckchen Hefe gut in einer Schüssel und fügt die 30 g Zucker, einen Teelöffel Salz und ein Ei hinzu. Anschließend kommt die Milch mit der zerlaufenen Butter in die Schüssel und wird untergemischt.

Nach 20 Minuten sind sie fertig

Wenn der Teig eine glatte Konsistenz erreicht hat, stellt man ihn abgedeckt an einen dunklen, warmen Platz und wartet, bis er sich vergrößert hat. Danach formt man den Teig zu einer langen Rolle, je nach Belieben auch zu mehreren kleinen Rollen und bildet aus ihnen die Brezelformen. Anschließend bestreicht man das Gebäck mit Eigelb.

Eine große Brezel muss für 20 Minuten bei 180 Grad Ober/Unterhitze gebacken werden und mehrere kleinere brauchen bei der gleichen Temperatur etwa 15 Minuten. Viel Spaß beim Ausprobieren! Leon Wienand