Neue Freunde beim Israel-Austausch der GSS gefunden

Der Israel-Austausch zwischen der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) Bensheim und der Dror Experimental School Lev Hasharon in Israel war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, sind sich die Beteiligten einig. Etwas mehr als 20 Austauschschüler machten sich per Flugzeug auf den Weg nach Bensheim, um dort für sieben Tage in Gastfamilien zu leben.

Neben dem Aufenthalt in den Familien organisierte die Geschwister-Scholl-Schule, deren Projektleiter Stefan Trier und Patrick Borchert waren, ein umfangreiches Programm, von dem alle Anwesenden profitierten. So besuchte man unter anderem die Gedenkstätte KZ Osthofen, das Heidelberger Schloss, führte Gespräche mit Politikern, wie Kultusminister Alexander Lorz im Landtag, und traf weitere Persönlichkeiten im English Theatre Frankfurt. Die GSS lud in diesem Rahmen die BAnane zu einem der Termine ein. Das Treffen mit der Gruppe fand im Forum der GSS statt, in dem eine kleine Feedback-Runde der ersten Tage stattfand und auf die ein Austausch zwischen den deutschen und israelischen Schülern folgte. Die Stimmung hierbei war äußerst locker und man merkte, wie gut sich die Schüler und auch die Lehrer untereinander verstanden. Man konnte deutlich spüren, dass binnen kürzester Zeit wahre Freundschaften entstanden sind.

In einem kurzen Gruppeninterview wurde gefragt, wie Deutschland für die Austauschschüler ist und was sie sich gegebenenfalls anders vorgestellt hatten. Alle bestätigten, dass sie die Gastfreundschaft sehr genossen und sowohl die Umgebung als auch die Kultur Deutschlands sehr imposant fanden. Das deutlich kühlere Wetter störte niemanden, vielmehr war es eine willkommene Abwechslung. Und Highlights für viele waren kulinarische deutsche Klassiker wie Currywurst mit Pommes, Bratwurst im Brötchen und der Bensheimer Klassiker: Schnitzel mit Kochkäse. Marco Mautry