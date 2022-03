Neue digitale Angebote in der Stadtbibliothek Bensheim

In der Stadtbibliothek stehen neue digitale Angebote zur Verfügung. Möglich macht das die finanzielle Förderung durch das Projekt „Digitales Hessen“ in Zusammenarbeit mit der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken. Überall passen sich Bibliotheken neuen Aufgaben und Funktionen im digitalen Zeitalter an. Vor allem das crossmediale Angebot wird immer weiter ausgebaut, und es werden innovative, zeitgemäße Leseerlebnisse bereitgestellt. Gerade die Jüngeren werden mit den neuen digitalen Medien besonders angesprochen. Und so gibt es auch in der Stadtbibliothek Bensheim spannende neue Angebote.

Mit Munzinger und Duden Online rund um die Uhr lernen

Mit einem Ausweis der Stadtbibliothek ist ab sofort die Online-Nutzung der Reihe „Duden Basiswissen Schule“ möglich. Das Portal Munzinger Online bietet den Zugang zu den 18 Bänden von zu Hause aus. Das Nachschlagewerk „Duden Basiswissen Schule“ beinhaltet alle wichtigen Schulfächer und Themen vor allem für die Klassen fünf bis zehn und die Abiturstufe: Deutsch, Mathematik, Englisch, Physik, Biologie, Chemie, Geschichte, Kunst, Musik und Politik/Wirtschaft. Eine Stichwortsuche ermöglicht das gezielte Nachschlagen nach bestimmten Begriffen und Themen. Grafiken, Bilder und Statistiken ergänzen die Texte.

Chiara (16): Ich persönlich bin in einer Bibliothek angemeldet ... Chiara (16): Ich persönlich bin in einer Bibliothek angemeldet und nutze diese auch relativ regelmäßig. Im Prinzip sehe ich die digitale Auflage einer Bibliothek und ihre jetzigen neuen Angebote und Ideen als Vorteil, doch nutzen würde ich diese wahrscheinlich nicht. Auch dass es irgendwann vielleicht nur noch digitale Bibliotheken geben wird, finde ich nicht gut, denn ich persönlich habe gerne ein Buch in der Hand und lese nicht gerne digital. Lea (16): Ich bin in einer Bibliothek angemeldet, nutze diese Anmeldung jedoch nicht oft, da ich mir meine Informationen aus dem Internet hole und auch nicht wirklich viel Zeit zum Lesen finde. Neue Angebote würde ich dementsprechend auch nicht nutzen, dennoch finde ich es gut, dass die Bibliotheken immer mehr mit der Zeit gehen. Luisa (16): Angemeldet in einer Bibliothek bin ich, ich nutze sie jedoch eher nicht, und wenn ich so an meine Zukunft denke, wird sich dies wahrscheinlich auch nicht ändern. Die ganzen neuen Angebote habe ich persönlich noch nicht ganz mitbekommen und verstehe einige auch nicht wirklich. Ob ich sie vielleicht mal nutzen werde, kann ich heute noch nicht sagen. Antonia Ehnes

Das Munzinger-Portal kann an den PCs in der Bibliothek genutzt werden. Möglich ist aber auch der Online-Zugang außerhalb der Bibliothek: zu Hause am PC, unterwegs am Smartphone oder Tablet –und damit rund um die Uhr. Voraussetzung ist lediglich der Besitz eines Bibliotheksausweises für die Anmeldung. „Dank der Online-Datenbank und des komfortablen Zugangs von außerhalb können wir einen Service bieten, den besonders Schüler und Schülerinnen und Studierende sicherlich gerne nutzen“, sagt Winnie Lechterbeck, Leiterin der Stadtbibliothek. Da Munzinger als anerkannte Quelle gilt, können die dort gefundenen Informationen zitiert und zum Beispiel für Hausarbeiten, Referate oder Seminararbeiten genutzt werden.

Zu finden ist das Munzinger-Portal über die Homepage der Stadtbibliothek, über die Suche im Online-Katalog oder direkt auf https://online.munzinger.de. Das gedruckte Werk kann in der Stadtbibliothek ausgeliehen werden.

Sich von digital animierten Bilderbüchern verzaubern lassen

Das einzigartige Boardstory-Format von Onilo – der digitalen Plattform für Lese- und Sprachförderung – ist bereits seit einigen Jahren in der Stadtbibliothek im Einsatz. Mit der großen Auswahl von 190 Geschichten wurden bereits einige lebendige Vorlesestunden gestaltet. Jetzt hat Onilo das Angebot erweitert und ermöglicht der Stadtbibliothek, die animierten Bilderbücher an ihre Besucher und Besucherinnen zu verleihen. Durch die neuen Verleihcodes können alle Gäste der Bibliothek dieses digitale Medium nutzen. Neben Märchen, Klassikern und Werken berühmter Autoren und Autorinnen wie Kirsten Boie und Paul Maar, werden emotionale Geschichten angeboten, die den Alltag der Kinder spannend und unterhaltsam aufgreifen.

Die Boardstories können im Browser oder über die kostenlose Onilo-App abgespielt werden. Die Nutzung ist im Gültigkeitszeitraum von 14 Tagen beliebig oft möglich. Alle zwei Wochen gibt es in der Stadtbibliothek eine neue Boardstory zum Mitnehmen. Die kostenlosen Verleihcodes erhalten Bibliotheksnutzer und Bibliotheksnutzerinnen auf Nachfrage an der Theke oder per E-Mail mit Angabe der Leseausweisnummer. Anschließend kann der Code einfach auf der Startseite von www.onilo.de oder in der Onilo-App unter Schüler- und Verleihcode eingegeben werden, um die Boardstory zu starten. Bis zum 8. März sind noch die Verleihcodes für „Die Geschichte vom Löwen, der nicht bis 3 zählen konnte“ und „Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte“, beide von Martin Baltscheit, gültig.

Ab dem 10. März wird es eine neue Boardstory geben: „Taxifahrt mit Victor“ von Sara Trofa. Zusätzlich angeboten werden auch Verleihcodes auf Anfrage per E-Mail mit Angabe der Leseausweisnummer. Eine Übersicht der verfügbaren Boardstories steht auf www.onilo.de. Das Team der Stadtbibliothek hilft bei Fragen zur Nutzung gerne weiter.

Wer mehr wissen möchte, kann sich auch direkt in der Stadtbibliothek im neuen Digit(Reg)al informieren. Weitere Informationen gibt es online unter www.stadtkultur-bensheim.de/bibliothek.html oder im Web-OPAC. red