„Nächstenliebe für alle – ohne Ausnahme“

Luca (18): Seit ich als kleines Kind getauft wurde, bin ich Mitglied der katholischen Kirche. Auf meine Kommunion mit neun Jahren folgte vor vier Jahren schließlich die Firmung. In meiner Freizeit habe ich mich bei der katholischen Kirchenjugend in Bensheim engagiert und bereits mehrfach an gemeinsamen Freizeiten und Unternehmungen teilgenommen. Im Rahmen dieser Jugendgruppe habe ich persönlich noch nie mit Diskriminierung und Ausgrenzung zu tun gehabt. Dies liegt vermutlich auch daran, dass junge Menschen heutzutage oft mit einem offeneren und vielfältigeren Weltblick aufwachsen. Innerhalb der Kirche, beispielsweise in Gottesdiensten, fehlt mir die Diversität allerdings oft. Meistens trifft man dort ältere Menschen an, deren Sichtweisen stark von traditionellen Rollenbildern geprägt sind. Und auch während der Vorbereitung auf unsere Kommunion oder Firmung, in der Art, wie man schon als Kind von den Sichtweisen der Kirche geprägt wird, fehlt für mich rückblickend die Weitergabe von Toleranz und Offenheit gegenüber Menschen mit anderer Orientierung. Die Initiative #OutInChruch empfinde ich als positiv und als Schritt in die richtige Richtung. Besonders heutzutage sollte jeder Mensch gleichwertig behandelt werden. Ich persönlich kann nicht nachvollziehen, warum sich besonders die katholische Kirche im 21. Jahrhundert noch immer gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung stellt. Kein Mensch ändert sich aufgrund seiner Sexualität. Wer zuvor ein anerkannter Mitarbeiter der katholischen Kirche gewesen ist, disqualifiziert weder sich noch seinen Glauben durch die öffentliche Bekenntnis zu einer Sexualität. Wenn die katholische Kirche nach dieser Aktion nicht bereit ist, ein längst überfälliges Umdenken einzuleiten, werden ihr womöglich immer mehr – besonders junge – Menschen den Rücken kehren. Wer Nächstenliebe predigt, sollte sie auch praktizieren – ohne Ausnahme. Mia Eck (Bild: Eck)

