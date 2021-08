Nachwuchssportler haben den Spaß nicht verloren

Nach dem Abbruch der Saison 2019/20 ist auch der Trainingsbetrieb aufgrund des Lockdowns eingestellt worden. Viele Sportler trainierten allein zu Hause oder hielten sich durch Laufeinheiten fit. Hierbei gingen alle unterschiedlich vor. Doch durch fallende Inzidenzzahlen sind Gruppen- und Teamtrainings wieder möglich. Was das für verschiedene Sportarten heißt und wie sie die Zeit vor den richtigen Trainingseinheiten genutzt haben, erklären die Sportlerinnen und Sportler selbst.

Der 19-jährige Linus aus Bensheim spielt Fußball bei der ersten Mannschaft der TSV Auerbach: „Unsere Saisonvorbereitung ging zunächst einmal verspätet los, sodass wir nun einen kompakten Trainingsplan haben. Zu Beginn der Vorbereitung war noch kein regulärer Trainingsbetrieb möglich, daher fand zu den eigentlichen Trainingszeiten eine Fitnesseinheit mit einem externen Fitnesscoach über Zoom statt“, erklärt er. „Außerdem haben wir ein paar Übungen von unserem Athletiktrainer bekommen.“ Noch dazu stand auf dem Plan, mindestens einmal wöchentlich einen Zehn-Kilometer-Lauf zu tracken. „Als das reguläre Training wieder möglich war, musste man sich vor den ersten Einheiten testen lassen, was ich bei den damaligen Inzidenzzahlen nur befürworten kann“, betont der Fußballer. „Trotz dem, dass wir verspätet gestartet sind, haben wir drei Mal die Woche Training und am Wochenende Testspiele.“ Wie jedes Jahr ändere sich viel im Kader, und die neuen Spieler kennenzulernen finde er sehr interessant. „Ich bin zuversichtlich, dass das Trainerteam mit der Mannschaft gut harmonieren wird. Mein Ziel ist, auf jeden Fall dieses Jahr gemeinsam mit meiner Mannschaft aufzusteigen.“

„Ich spiele zurzeit bei der SG Leutershausen in der A-Jugend Handball“, berichtet Bastian. „In unserer Vorbereitung dieses Jahr lief alles etwas drunter und drüber“, so der 17-Jährige aus Lorsch. Im Gegensatz zu den Jahren davor mussten auf alle möglichen Hygienemaßnahmen geachtet werden und die eine oder andere Einheit fiel durch steigende Zahlen ins Wasser. „Beim Athletikteil der Vorbereitung waren wir ein Stück weit auf uns gestellt, da durch ein zeitweiliges Trainingsverbot der gemeinsame Wettstreit auf dem Sportplatz wegfiel. Hier musste man viel Disziplin zeigen, um weiter am Ball zu bleiben.“

Als Vorbereitungslager waren die Handballer dieses Jahr in Losheim am See. „Durch Corona hat sich für uns glücklicherweise nicht allzu viel verändert. Wir waren in unserem Camping-Gebiet in einer Art Blase, die nur die Betreuer und Trainer verlassen durften.“

Als Team zusammenhalten

Die Spieler hatten einen geregelten Tagesablauf mit Laufen gehen vor dem Frühstück und meist noch zwei Halleneinheiten über den Tag verteilt. Hinzu kamen dann die klassischen Teambuildingmaßnahmen, und ein Fußballturnier durfte auch nicht fehlen. „Alles in allem war die Saisonvorbereitung eine Herausforderung, die man aber mit Disziplin und Ehrgeiz lösen konnte.“

Basketball spielt der 19-jährige Tom. „Bei uns gab es nur Training mit Abstand. Es durfte kein direkter Kontakt entstehen, da wir ja in einer Halle spielen und das Lüften dort schwierig ist“, erklärt der Heppenheimer .

„Wir mussten regelmäßig die Hände desinfizieren, und die Bälle wurden mit Desinfektionsmittel gesäubert.“ Da sich die Spieler nicht zu nah kommen sollten, durften maximal zwei Personen gleichzeitig an einem Korb spielen, berichtet er. „Übungen wurden entweder mit Distanz zwischen den Spielern ausgetragen oder in Zweiergruppen, wobei man einen festen Partner hatte, der nicht getauscht werden durfte.“ Anton ist elf Jahre Alt und turnt schon seit sechseineinhalb Jahren bei der TSV Auerbach, konnte ab dem Lockdown wie auch bis nach den Sommerferien 2020 aber nicht im Verein trainieren.

„Wir mussten unseren Trainern regelmäßig Videos von kleinen Trainingseinheiten senden“, erklärt er. „Ab Frühherbst war es dann wieder möglich, in der Turnhalle zu trainieren.

Die Routine fehlt noch

In der Halle durften jedoch nur sechs Turner sein, und erlaubt war nur eine Person pro Gerät. Jetzt findet das Training wieder ganz normal statt, Turniere sind trotzdem noch nicht möglich.“

Durch die Pause habe die Muskelkraft, Beweglichkeit und Übungsroutine stark abgebaut, „und es wird noch eine Weile dauern, bis ich mein altes Niveau wieder erreicht habe.“

Die 17-jährige Amelie spielt seit neun Jahren Tennis und konnte sich trotz Corona gut auf die Saison vorbereiten. „Zwar nicht perfekt, aber besser als in 2020“, berichtet sie. „Das lag daran, dass wir, sobald die Saison im April gestartet war, auch wieder zu zweit trainieren durften. Vor April konnten wir nur alleine trainieren. Erlaubt waren auch Turniere, die gingen zu Beginn aber nicht in die Wertung ein und waren mehr zum Üben gedacht.“ Mittlerweile gehen die Turniere wieder in die Wertung ein. „Corona hat die Spielstärke aus meiner Sicht nur minimal beeinflusst, da wir eigentlich die ganze Zeit trainieren durften.“ Marco Mautry/Antonia Ehnes