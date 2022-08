Nach dem Karriereende von Sebastian Vettel rechnet der Fanclub nicht mit einem Comeback

Sebastian Vettel verlässt die Motorsportwelt. Seinen Rückzug aus der Formel 1. hat der Weltmeister am 28. Juli via Instagram verkündet. Hauptgrund für diesen Schritt ist laut eigener Aussage: „Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und mehr für meine Kinder und Ehefrau da sein.“

Für viele Formel-1-Fans schwer verkraftbar, genauso wie für den ersten Sebastian Vettel-Fanclub aus Heppenheim. Matthias Berndt, 2. Vorsitzender des Clubs, sagte Folgendes zu seinem Karriereende: „Als Fan wünscht man sich natürlich, dass sein Idol weiter fährt. Als Mensch sagen wir, es ist der richtige Zeitpunkt für Ihn. So hat er die Zeit für seine Familie und kann sich anderen Projekten widmen.“

Sebastian gab sein F1-Debüt am 17. Juni 2007 beim Großen Preis der USA. Von 2007 bis 2008 fuhr er bei Toro Rosso, bis er 2009 ins Hauptteam RedBull berufen wurde. Von 2010 bis 2013 feierte Vettel im Bullen-Giganten seine vier WM-Titel und wurde mit nur 23 Jahren und 134 Tagen jüngster Weltmeister der F1-Geschichte.

Mehrere Rekorde aufgestellt

Diese Weltmeisterschaften waren auch ganz große Ereignisse für den Fanclub, dazu zählen aber auch noch der erste Sieg 2008 im Toro Rosso oder das Rennen 2019 am Hockenheimring, als der Fanclub live dabei war und Seb vom letzten Platz auf den zweiten Platz schrien.

In seiner 15-jährigen Karriere sammelte Sebastian Vettel mehrere Rekorde, wie beispielsweise die meisten Siege in einer Saison (13), die meisten Poles in einer Saison (15), die meisten Siege hintereinander (9) und den Rekord für den jüngsten Pole Sitter der F1 Geschichte mit 21 Jahren und 72 Tagen.

Vettel sagte in seinem Abschlussvideo: „Die Spuren, die ich auf der Strecke hinterlassen habe, werden bleiben, bis Zeit und Regen sie wegspülen.“

Der Fanclub meint dazu: „Man wird sich immer an Seb als viermaligen Weltmeister erinnern. Er hat die Formel 1 geprägt und das war eine fantastische Zeit, die wir nicht missen wollen.“

Ob noch einmal jemand eine solche Karriere wie Sebastian Vettel starten wird? „Ich würde sagen, sag niemals nie, bei Michael Schumacher haben wir auch alle gedacht, dass niemand mehr so eine wahnsinnige Karriere hinlegen wird. Und nun schaut euch Lewis Hamilton an“, sagt Matthias Berndt.

Eher keine Auftritte als TV-Experte

Einige F1-Fahrer wie beispielsweise Michael Schumacher oder Fernando Alonso haben sich nach ihrem F1 Ende doch nochmal überlegt, sich hinters Cockpit zu setzten. Einige Fahrer wie der gebürtige Wiesbadener Nico Rosberg (Weltmeister von 2016) oder Timo Glock schlugen nach ihrem Karriereende eine Karriere als TV-Experte ein.

Wäre das auch eine Option für Vettel? „Wir glauben nicht an ein Comeback“, so Matthias Berndt. „Er hat uns deutlich signalisiert, dass er das Kapitel F1 abgeschlossen hat. Wenn man Seb kennt, dann steht er zu seinem Wort.“

Seb als Experte im TV hat Berndt auch schon ausgeschlossen. „Wir können uns vorstellen, dass Seb der F1 zukünftig hilft, ein nachhaltiger Sport zu werden.“

Sebastian Vettel hat zum aktuellen Zeitpunkt (August 2022) 290 F1-Einsätze, von denen er 122 Mal auf dem Podium stand. 53 Mal konnte Sebastian Vettel das Rennen für sich entscheiden. Und wer weiß, vielleicht wird in den folgenden neun Rennen noch einer dazu kommen. Julian Geiß