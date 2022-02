Wer auf Hip-Hop, eher gesagt „Eastcoast-Hip-Hop“, steht, sollte sich auf jeden Fall das Album von dem US-amerikanischen Duo Mobb Deep anhören, das vor allem auf den alltäglichen Ghetto-Geschichten basiert. In Filmen oder auf Bildern sieht man meistens nur die gute, glamouröse und saubere Seite von New York, jedoch soll dieses Album die Schattenseite der Stadt reflektieren. Handel mit illegalen Substanzen und Waffen war in der Heimat der beiden Rapper „Prodigy“ (Albert Johnson) und Havoc (Kejuan Muchita), Queensbridge, die als sozialer Brennpunkt gilt und eine der Städten mit den höchsten Kriminalitätsraten ist, alltäglich. Das Album beinhaltet 16 Lieder, unter anderem die Ikonen „Survival Of The Fittest“ (zwölf Wochen auf Platz 69 der Charts in den USA) und „Shook Ones Pt. II“(zehn Wochen auf Platz 59 der Charts in den USA). Das amerikanische Hip-Hop-Magazin „The Source“ vergab die höchste Auszeichnung im Rap, 5 Mics. Mobb Deep veröffentlichte seit 1992 sieben Alben, von denen mehrere in den USA mit Gold- oder Platin-Schallplatten ausgezeichnet wurden. Sie gelten als eine der wichtigsten und eigenständigsten Rap-Crews der Neunziger. Ihr erstes Album jedoch, „Juvenile Hell“, blieb einige Zeit unbeachtet. Zwei Jahre später gelang dem Duo der Durchbruch mit „The Infamous“, das in den amerikanischen Billboard Top 100, eine Amerikanische Entertainmentmarke, die heutzutage noch als Online-Magazin für Nachrichten, Ereignisse und Rezensionen fungiert, Platz 59 erreichte. Havoc kam am 21. Mai 1974 in Queens zur Welt. Prodigy wurde am 2. November 1974 in Hempstead, NY, geboren und ist am 20. Juni 2017 in Las Vegas an einem verschluckten Ei in einem Krankenhaus aufgrund seiner Sichelzellenanämie, die er seit seiner Kindheit hatte, gestorben. Leon Wienand

