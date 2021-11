Mobile Blitzer sorgen für Ärger

Mobile Blitzer werden immer präsenter im Straßenverkehr. Man findet sie nahezu überall und in jeder Stadt stehen sie – auch im Kreis Bergstraße.

Teilweise sind sie in normalen Autos oder Sprintern aufgebaut, teilweise aber auch auf einem dreibeinigen Gestell, welches manvom Auto aus nur schwer sieht und wenn dann oft erst dann, wenn es ohnehin schon zu spät ist und man von dem roten Licht überrascht wird. Sie stehen dort, wo es Tempolimits gibt. Meistens also in 30 oder 50 Km/h Zonen.

Zumeist werden sie vor Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und Bushaltestellen aufgestellt, wo sie für die Sicherheit von vor allem jüngeren Verkehrsteilnehmern sorgen. Gerade in 30er Zonen sorgen sie dafür, dass niemand rast und somit sich und andere in Gefahr begibt. Marco Mautry