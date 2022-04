Um eine Expertenmeinung zu dem Thema Mobbing zu hören, hat die BAnane-Jugendredaktion mit der Psychologin Viola Hill gesprochen. Sie erklärt, wie ihr betroffenen Freunden helfen könnt, und sie hat einige wichtige Tipps für Euch zum Umgang mit Mobbing.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was kann ich als außenstehende Person gegen Mobbing unternehmen, um den betroffenen Personen zu helfen?

© Ehnes

Viola Hill: Vielleicht merkst du, dass sich ein Freund zurückzieht oder aggressiver reagiert, als man ihn sonst kennt. Dann solltest du ihn auf sein verändertes Verhalten ansprechen und deine Hilfe anbieten. Die betroffenen Personen schweigen oft aus Scham oder Angst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wenn du einen Freund hast, der gemobbt wird und sich vertrauensvoll an dich wendet, höre ihm geduldig zu und nimm ihn ernst. Sag ihm, dass es nicht darum geht, die Situation auszuhalten, sondern mit Hilfe von anderen zu beenden. Mobbing endet nicht von allein. Es muss einen Stopp von außen geben.

Du kannst ihn zum Beispiel unterstützen, indem du ihn sprichwörtlich nicht allein lässt. Sei an seiner Seite, wenn der Mobber auftaucht. Mobber fühlen sich stärker, wenn sie auf das Opfer allein treffen. Außerdem signalisierst du dem Mobber, dass du ein Mitwisser bist. Sag ruhig, dass er aufhören soll, andere zu verletzen. Mobilisiert andere Menschen, sich zu Euch zu stellen und damit Zivilcourage zu zeigen. Aus der Distanz zuschauen und zu schweigen, heißt immer auch, Mobbing zu fördern. Ermutige deinen Freund auf jeden Fall, sich einem Erwachsenen anzuvertrauen. Oder tue es selbst und informiere deinen Freund darüber. Mobbing muss schnell angegangen und beendet werden.

Was würde eine betroffene Person bei einer Therapie erwarten?

Hill: Wichtig ist es, Folgendes zu verstehen: In der Regel ist nicht der Gemobbte das Problem, aber er hat es. Ein Problem zu haben, bedeutet aber nicht zwingend, psychisch krank zu sein. Dieser Unterschied ist wichtig. Psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen, kommt nicht einer Therapie gleich. Die Hilfesysteme sind dazu da, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Gegen Mobber braucht es ein klares Vorgehen und einen Plan. Das erklärte Ziel für das Opfer ist, die belastende Situation so schnell wie möglich zu beenden. Was und wie das auch immer erreicht werden kann. Manchmal ist zum Beispiel auch ein Schulwechsel notwendig. Alles, was möglich ist, muss unternommen werden. Denn gemobbt zu werden, ist für den Betroffenen eine enorme Stresssituation.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Hält diese Situation aber zu lange an oder ist zu heftig, kann der Gemobbte über die Dauer durchaus Symptome entwickeln, die darauf hindeuten, dass der Körper und die Seele mit der Situation überfordert sind und die eigenen Bewältigungsstrategien nicht mehr ausreichen. Ob es sich dabei um eine psychische Erkrankung im klassischen Sinne handelt, muss im Rahmen einer ausführlichen Diagnostik bei einem Facharzt oder einem Psychologen geklärt werden. Entsprechend der Diagnose wird der Behandlungsplan erstellt und eine angemessene Therapie durchgeführt. Grundsätzlich können viele verschiedene Psychopathologien entstehen, wie zum Beispiel Depression, posttraumatische Belastungsstörung, aber auch Essstörungen oder körperliche Schmerzen, für die es keine organische Erklärung gibt.

Damit dies nicht geschieht, ist es notwendig, Mobbing so schnell wie möglich zu erkennen und zu beenden. Und dafür sind nicht nur der Mobber und der Gemobbte verantwortlich, sondern auch Zuschauer und Mitwisser. Antonia Ehnes