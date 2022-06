Mit Erasmus Schüler aus anderen Ländern kennengelernt

Ein Projekt an meiner Schule bringt kleine Gruppen von älteren Schülern alle paar Monate in die verschiedensten Länder. Das ErasmusPlus-Projekt, wie es im Goethe Gymnasium stattfindet, ist ein Austausch zwischen Partnerschulen aus Polen, Italien, der Türkei und dem Goethe-Gymnasium Bensheim, der es sich zur Aufgabe macht, Schüler verschiedener Kulturen und Nationalitäten zusammenzubringen.

In der zweiten Maiwoche dieses Jahres hatte ich mit 14 weiteren Schülern und drei verantwortlichen Lehrern, unter anderen Hauptorganisator Heinz Löffler, die Möglichkeit, auf einen solchen Austausch mitzufahren.

Zusammen flogen wir am frühen Morgen des 7. Mai nach Palermo auf Sizilien. In der Hauptstadt verbrachten wir zwei Tage und erkundeten in der Zeit die fremde Stadt, besichtigten Attraktionen und genossen das Flair der italienischen Stadt. Auch in kleineren Gruppen hatten wir die Möglichkeit, alleine durch die Stadt zu gehen und sie auf diese Weise richtig kennenzulernen.

Nach den zwei Tagen in Palermo ging es weiter in die ungefähr drei Stunden entfernte Stadt Vittoria im Süden Siziliens, wo sich auch die Partnerschule befand. Dort verbrachten wir den Rest der Woche und hatten viel Zeit für den Austausch mit den einheimischen italienischen Schülern und den ebenfalls eingeflogenen türkischen und polnischen Schülern, die an dem ErasmusPlus-Projekt teilnehmen.

Digitales Projekt erarbeitet

In der Schule von Vittoria verbrachten wir einen Teil unserer Zeit, wo es zu Anfang eine große Begrüßung in der Aula gab, bei der der erste Kontakt mit den anderen Schülern stattfand. Danach wurden wir herumgeführt und uns wurden die verschiedenen Schwerpunkte der Schule gezeigt: Einer dieser Schwerpunkte ist die digitale Fortbildung. Mit mehreren Computerräumen ausgestattet, war es uns als Gruppe auch ermöglicht, ein eigenes digitales Projekt anzufertigen, welches am Ende der Woche vorgestellt werden sollte. Durch mehrere zum Großteil sportliche Aktivitäten in der Schule kam man den fremden Schülern näher und unterhielt sich zum Teil auf Englisch und zum Teil in anderen Sprachen und lernte die anderen ein wenig kennen.

An den Tagen, an denen wir nicht in die italienische Schule gingen, besuchten wir auch zusammen mit den Italienern, Polen und Türken die nächst größte Stadt Catania und machten auch einen Ausflug zum Vulkan Ätna. Auch dort hatten wir viel Zeit, um selbst die Stadt zu sehen oder auf dem Vulkan zu wandern.

Außerdem machten wir einen Ausflug zu der Insel „Isola di Ortigia“, wo wir unter anderem das Castello Maniace und die Kathedrale von Syrakus besuchten. Dieser Ausflug hinterließ einen großen Eindruck und ein gutes Gefühl allein durch die schöne Stimmung der kleinen Insel und den tollen Blick, den man von dort über das Meer hatte.

Am letzten Tag des Projektes erhielten wir alle ein Zertifikat, welches uns für immer an die Reise erinnern soll. Aber damit ist das Projekt nicht vorbei. Vor Sizilien gab es bereits eine Reise in die Türkei – die erste Fahrt seit dem Coronavirus, das die Fahrten in den letzten zwei Jahren verhinderte. Auch in Zukunft wird geplant, andere Länder zu bereisen.

Insgesamt hat die Reise wirklich Spaß gemacht und man konnte die Teile Siziliens, in denen wir waren, auf eine besondere Art und Weise kennenlernen. Auch wenn man durch das Projekt eine Woche Schule verpasst, finde ich die Möglichkeit, die mir meine Schule bietet, ein Land so zu erleben, unglaublich und würde sie jederzeit wieder annehmen. Carolin Dreizler