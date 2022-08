Mit 9 Euro ins Allgäu

Am letzten Wochenende bin ich für drei Tage allein nach Füssen in den Urlaub gefahren. Dafür nutze ich praktischerweise das Neun-Euro-Ticket, mit dem man ganz einfach ganz Deutschland bereisen kann. Ich fuhr sehr früh von Bensheim aus los und musste viermal umsteigen, bis ich in Füssen ankam. Die Zugfahrten klappten erstaunlicherweise sehr gut und es kam zu fast keinen Verspätungen. Die Züge waren zwar sehr voll, weil viele das Ticket nutzen, dennoch bekam ich meistens einen Sitzplatz und konnte eine entspannte Zugfahrt verbringen.

Angekommen checkte ich erstmal in meine Pension ein. Ich hatte ein kleines Einzelzimmer mit einem Bad, für die zwei Nächte perfekt. Am Abend habe ich mir die Altstadt in Füssen angeschaut, die sehr schön ist und habe den Abend in einem guten Restaurant mit einem Bier ausklingen lassen. Am Tag darauf wanderte ich zunächst zum Lechfall, dies ist ein schöner Wasserfall mit Blick auf die Berge. Die Berge habe ich an diesem Tag zwar wegen des Wetters und der tiefen Wolken nicht zu Gesicht bekommen, der Besuch war aber dennoch sehr schön. Danach bin ich zum Walderlebniszentrum gegangen. Dort gibt es einen Wanderweg auf Brücken über den Baumkronen. Die Sicht von dort oben war ebenso schön und es war sehr cool auf den leicht schwankenden Brücken über den Bäumen zu laufen. Des Weiteren habe ich mir noch das Hohe Schloss angeschaut und das Museum von Füssen, welches eine wunderschöne alte Bibliothek hat. Ein Kaffee und Kuchen am Nachmittag in der Altstadt durfte auch nicht fehlen und ich ließ den Abend wieder in einem kleinen Lokal ausklingen. Die drei Tage Füssen waren sehr schön und es ist eine tolle Stadt an den Alpen. Svenja Thomas

Der Lechfall und die Bibliothek im Museum von Füssen. © Svenja Thomas