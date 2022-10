Mit 19 Jahren ein Unternehmen für Veranstaltungstechnik gegründet

Partys feiert jeder gerne. Gerade nach den vielen Lockdowns in den vergangenen Jahren freuen sich alle wieder darauf, ausgelassen mit Freundinnen und Freunden gemeinsam feiern gehen zu können und es mal wieder krachen zu lassen. Doch für eine richtig große und organisierte Party, die allen positiv im Gedächtnis bleibt, braucht es weitaus mehr als nur die Partygäste und ein paar Bluethooth-Boxen.

So benötigt man in den meisten Fällen auch die nötige Technik und viel Planung im Voraus, so dass die Party ein Hit wird. Simon Zehner aus Biblis machte aus seinem Hobby einen Beruf und gründete während seines Fachabiturs ein Verleih-Unternehmen für Veranstaltungstechnik. Wie er dazu kam und was es damit genau auf sich hat, verrät der 19-Jährige der BAnane-Jugendredaktion in einem Interview.

Wer bist Du und was machst Du aktuell?

Simon: Mein Name ist Simon Zehner, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Biblis. Aktuell mache ich mein Fachabitur und habe nebenbei mehrere Projekte am Laufen, welche mich ständig auf Trab halten. Eines davon, quasi gleichzeitig auch mein Herzensprojekt, ist „10pm Eventtechnik“. Mitte des Jahres kam ich auf die Idee, ein eigenes kleines Verleih-Unternehmen zu gründen. Damit habe ich mir selbst einen kleinen Wunsch erfüllt, da mein Herz für denkwürdige Partys, deren Planung und Durchführung brennt.

Nebenher organisiere ich gemeinsam mit Freunden auch mehrmals im Jahr private Events mit rund 250 Personen, welche wir selbst planen und die ich selbstverständlich dann auch technisch begleite und ausstatte. Hierfür wird auch noch ein Verein gegründet werden, so dass auch bald öffentliche Events mit der Unterstützung von 10pm Eventtechnik möglich sind.

Wie kam Dir die Idee der Gründung eines eigenen Unternehmens?

Simon: Seit mehreren Jahren schon bin ich an Veranstaltungstechnik und allem, was diesen Bereich betrifft, interessiert und setze mich tagtäglich damit auseinander. Es ist für mich mit der Zeit zu einem Hobby geworden, welches ich auch mit Freunden gemeinsam teile und auch schon in der Branche selbst Kontakte und neue Freundschaften knüpfen konnte. Über die Zeit habe ich mir natürlich dann auch selbst einiges an privatem Equipment zusammengekauft oder geschenkt bekommen. Mit diesem habe ich dann schon häufig Geburtstage oder andere Events in dieser Richtung technisch begleitet. Dabei habe ich gemerkt, dass mir das Ganze ziemlich gut liegt, weshalb eine Unternehmensgründung quasi vorprogrammiert war. Um das alles dann auch professioneller gestalten zu können. Vorteil daran ist vor allem auch, dass mein Equipment dadurch auch regelmäßiger benutzt werden kann, da ich einen größeren Kunden- und Interessentenstamm habe und nicht nur auf eigenen Partys oder denen meiner Freunde unterwegs bin.

Was sind Deine Zukunftspläne für Dich und Dein Unternehmen?

Simon: Mit meiner Firma möchte ich in der Zukunft bestmöglich versuchen, noch mehr Menschen ein wundervolles Event zu ermöglichen. Ich hoffe zudem auch, dass ich durch das Unternehmen und die Erfahrung, die ich immer weiter sammele, mein Hobby einmal zu meinem Vollzeitberuf machen kann.

Bis dahin wird es aber noch ein weiter Weg, für den allerdings auch schon viel geplant ist. Darunter vor allem neues Equipment und viele neue Events. Von Vorteil für das Unternehmen und mich ist aktuell vor allem, dass ich ein neues Lager beziehen durfte, wodurch ich endlich mehr Platz habe, meine Träume in die Tat umzusetzen. Marco Mautry