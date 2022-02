Mehr Plastikmüll in Bergsträßer Schulen durch Coronatests

Drei Mal in der Woche müssen Schüler in den Lehreinrichtungen getestet werden, in eingingen Klassen sogar jeden Tag und jeder einzelne Test ist in Plastik verpackt – und ist so nicht sehr umweltschonend. Jeden Tag wird so viel Plastikmüll produziert und dieser Fakt wird ignoriert.

Wenn eine Schule mit circa 700 Schülern und Schülerinnen testet und jeder Test, der komplett aus Plastik besteht, circa 26 Gramm wiegt. Wäre man mit einmal testen in der Woche dann bei 18 200 Gramm und das mal drei wären 54 600 Gramm, was 54,6 Kilogramm Plastikmüll pro Woche entspricht. Als ich in der Schule unseren Hausmeister fragte, wie viel Müll pro Tag durch die Testungen produziert wird, sprach er von einer halben, in der Woche von etwas mehr als einer Mülltonne.

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt den Abfall, der weltweit durch die Pandemie erzeugt wird, auf circa 260 000 Tonnen, von denen Plastik der Hauptbestandteil ist. Auch werden durch die Coronatests 731 000 Liter an chemischen Abfällen produziert, sodass die Weltgesundheitsorganisation nun umweltfreundliche Verpackungen thematisiert. Antonia Ehnes

