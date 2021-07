„Mehr Bewegungsmöglichkeiten nötigt“

Bensheim ist eine Stadt voller Vereine. Vor allem Sportvereine sind stark hier vertreten. Fußball, Basketball, Turnen, Tischtennis und viele weitere Sportarten lassen sich in der Umgebung ausüben. Dafür stehen auch Trainingsgeräte bereit. Auffällig und schade ist nur, dass Bensheim vergleichsmäßig wenig frei zugängliche Basketballplätze hat, welche bespielbar sind. Fußballfelder und Tischtennisplatten gibt es zu Genüge, doch an Körben für Hobby-Basketballer fehlt es stark.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Harry Hegenbarth (kleines Bild), selbst Basketballcoach für die U8 und U10 des VfL Bensheim Basketball, beschreibt die Lage wie folgt: „Bensheim braucht mehr freie Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Fußball, Basketball, Parcours, Skaten und so weiter. Es fehlt an spielfähigen Plätzen zum Austoben. Freie Angebote.

Bensheim ist ein großer Basketball-Standort und war es schon immer. Streetball ist ein super Einstieg in den Sport und bringt junge Menschen zum Sport, zur Bewegung. Nur unsere Plätze sind kaum bespielbar, weil die Körbe an Rasen oder sogar auf Kiesflächen stehen. Eine Wunschvorstellung wäre es, dass sich das ändert und dass jedes Kind, jeder Jugendliche problemlos ,seinen’ Platz erreichen kann… Und zwar nicht weit draußen am Rande der Stadt, sondern dort wo man lebt. Bei dieser Arbeit wären wir als Verein gerne behilflich.“

Aktuell gebe es, so Hegenbarth, nur Plätze, die entweder zu klein oder vom Boden her nicht nutzbar seien. Auch zu nahe liegenden Bordsteinen seien gerade für Kinder ein Risiko. Die besten Körbe gebe es aktuell gegenüber der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim, im Park, wobei auch diese keinen überragenden Zustand aufweisen würden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch einige Eltern beschreiben den Zustand der vorhandenen Plätze als „desolat“ und unbespielbar. Vorschläge ihrerseits laufen zumeist darauf hinaus, dass es Basketballplätze auf öffentlichen Sportplätzen geben solle. Beispielsweise im Weiherhaus-Stadion in Bensheim. Marco Mautry