Max Frisch über die Wahrheit als Tarnung

„Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand. “

Max Frisch Max Rudolf Frisch war ein Schweizer Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Am 11. Mai 1911 wurde er in Zürich geboren. Die Familie lebte in einfachen Verhältnissen, welche sich durch die Schwierigkeiten des Ersten Weltkrieges noch verschärften. Trotzdem besuchte Frisch ein Gymnasium, wo er bereits mit dem Schreiben begann. 1931 fing er an, Germanistik zu studieren mit Psychologie als Nebenfach. In den folgenden Jahren entstanden viele seiner ersten Arbeiten, darunter sein erster Roman „Jürg Reinhart“. Anders als viele andere Schriftsteller bezog Frisch erst spät in der Zeit des Zweiten Weltkrieges politische Stellung, was damit erklärt wird, dass in der Universität Zürich vereinzelt die Sympathien aufseiten der Nazis gestanden hätten. Jedoch bildete er sich seine Meinung gegen deren Ideologien, vor allem weil seine Geliebte Käte Rubensohn Jüdin war. Neben seiner kreativen Arbeit als Journalist versuchte Frisch wie sein Vater, in der Architektur seine Berufung zu finden, weshalb er in Zürich ein Architekturstudium begann. Nach der Trennung von seiner ersten Liebe lernte er nach Anfang des Zweiten Weltkrieges die Architektin Gertrud von Meyenburg kennen, die er heiratete. Zusammen bekamen sie drei Kinder. Von da an verdiente Frisch sein Geld durch seine Architektur und durch einige seiner folgenden Werke, unter anderen das bekannte Stück „Andorra“. Frisch starb am 4. April 1991. Carolin Dreizler (Bild: Dpa)

