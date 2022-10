Mannheimer Rapper Apache begeistert mit authentischen Texten

Der Rapper Apache spielt schon seit einigen Jahren ganz oben im Deutschrap-Business mit. So gut wie jeder seiner Songs landet auf Platz eins der Charts und er begeistert mit authentischen Texten.

Dabei verpackt er sein Leben kreativ in Songs und teilt es somit mit seinen Zuhörern. Ein Mitarbeiter der BAnane-Jugendredaktion erzählt von seinem Besuch des Apache-Konzerts in der Brose Arena in Bamberg.

Dass Apache ein Künstler ist, zeigt sich schon allein an der Bühne und an der Show, die der Sänger auf dieser bietet.

Neben seiner besonderen Stimme, die sehr melodisch und trotzdem hart ist, zeigt er auch mit dem Bühnenbild sein Können. So stellte der Hintergrund sein altes Elternhaus in den Mannheimer Blocks dar, in welchem die Geschichte, die über eine Leinwand durch die Show führte, startete. Zwischendurch fuhr Apache passend zu seinem Lied „Boot“ mit einem Boot durch die jubelnden Fan-Mengen und ließ sich feiern, bis er auf einer etwas kleineren Bühne inmitten der Fans weitere Songs performte. Zu Beginn und immer wieder während verschiedener Songs waren auf der großen Leinwand Videoclips zu sehen, die Apache scheinbar vor seinem Auftritt oder vor seinem Durchbruch zeigten.

So auch ein Polizeieinsatz, der auf der Bühne startete, dann auf die Leinwand übertragen wurde und letztendlich auch auf der Bühne durch Apaches „Beerdigung“ und „Auferstehung“ zu seinem Song endete.

Mit rund zwei Stunden Spielzeit und vielen Songs, die der Sänger mit kaum bis gar keinem Playback performte, gehört das Apache-Konzert auf jeden Fall zu einem Konzert, welches ich jedem nur weiterempfehlen kann. Marco Mautry