Malerische Fleckchen am Gardasee entdeckt

Bereits am ersten Ferienwochenende hieß es für mich in diesem Jahr: Ab in den Urlaub! Nachdem endlich alle Taschen und Koffer gepackt und im Auto verstaut waren, ging es für uns in Richtung Italien. Das Ziel hieß Gardasee, um genau zu sein Bardolino, ein malerischer Ort im Süden des Sees, wo wir für zwölf Tage die Seele baumeln lassen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben vielen entspannten Stunden am Pool haben wir in diesem Jahr auch einige Ausflüge gemacht und Orte besucht, die selbst wir als erfahrene Gardasee-Urlauber noch nicht gesehen haben. Einmal sind wir dabei ganz in den Norden des Sees gefahren und haben uns Limone sul Garda angeschaut. Bekannt als einer der schönsten Orte am Gardasee haben uns die bunten Häuser, die engen Gassen und zahlreiche tolle Ausblicke auf das Wasser dort besonders gut gefallen. Passend zum Namen der Gemeinde zieht sich das Motiv der Zitrone durch den ganzen Ort, wo neben riesigen Zitronen und dem beliebten Limoncello auch alle Straßenschilder mit dem Zitronenmotiv verziert sind.

Ein weiteres Highlight der Reise war die Strada della Forra, eine spektakuläre Steilstraße, die durch zahlreiche Bergtunnel und eine Schlucht führt und immer wieder wunderschöne Ausblicke auf den Gardasee und die umliegenden Berge bietet. Mit dem Cabrio sind wir die schmale Straße hochgefahren und waren froh, dass es sich seit einigen Jahren um eine Einbahnstraße handelt und uns zwischen dem Berg auf der einen und dem Abhang zum See hinab auf der anderen Seite keine anderen Autos entgegen gekommen sind!

Mehr zum Thema Machen Pulpo im Seewind Mehr erfahren Trockenheit Dürre-Alarm in Frankreich und verheerende Brände Mehr erfahren

Neben den tollen Ausflügen haben wir natürlich auch viel Zeit im Wasser verbracht, um uns von den heißen Temperaturen abzukühlen. Direkt vor unserer Tür befand sich ja außerdem Bardolino, was für uns schon seit vielen Jahren eines der schönsten Fleckchen am Gardasee ist und wo wir ebenfalls viel Zeit verbracht haben. Mia Eck