Mahatma Gandi über Blindheit in der Welt

„Auge um Auge – und die ganze Welt wird blind sein.” Mahatma Gandhi

Der indische Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi wurde am 2. Oktober 1869 in Indien geboren. Dort wuchs er mit drei Brüdern auf. Schon früh wurden er und seine Brüder vom Hinduismus geprägt. So lebte Gandhi strikt ohne Gewalt, aß kein Fleisch und trank keinen Alkohol. Gandhi ging nach Südafrika, um als Anwalt für eine Wirtschaftsgesellschaft zu arbeiten und erlebte dort erstmals Rassismus, was ihn empörte. Er wollte etwas verändern und wurde letztendlich 1894 als erster indischer Anwalt in Südafrika zugelassen, als welcher er sich für die Bedürfnisse aller fremden und anderen Religionen einsetzte. Generell setzte er sich enorm für die Gleichheit aller ein und sprach sich in jeder seiner zukünftigen Reden gegen Diskriminierung aus. Er selbst wurde immer selbstloser und verzichtete auf Gewürze und aß nur noch Rohes. 1914 kehrte Gandhi nach Indien zurück, welches von den Briten unterdrückt war. Dort mobilisierte er die Bevölkerung, welche durch friedliche Proteste gegen die britische Unterdrückung vorgingen. Sein bekanntester und wichtigster Aufmarsch war 1930, als er die Regierung aufforderte, die neue Nahrungsmittelsteuer abzuschaffen. Hierbei lief er gemeinsam mit Tausenden anderen 385 Kilometer. Im Jahr 1948 verstarb Gandhi. Marco Mautry (Bild: dpa)

