Mach Deine Kreuze

Eine Bundestagswahl steht bevor. Und damit die Wahlbeteiligung im Kreis Bergstraße (Wahlkreis 188) besonders hoch ist, bist Du gefragt. Ja, genau Du! Denn wenn Du bereits volljährig bist, ist es Dein gutes Recht, wählen zu gehen und den nächsten Bundestag mitzugestalten. Deine Stimme zählt! Von wegen Deine Stimme zählt – Deine Stimmen tun es. Denn bei der Bundestagswahl gilt es, zwei Kreuze zu machen. Die Erststimme wählt eine Person aus Deinem Wahlkreis direkt in den Bundestag. Hier gilt: Wer die meisten Stimmen auf sich vereint, zieht direkt nach Berlin. Das Mandat, das jemand damit erringt, nennt sich Direktmandat. Und durch Direktmandate wird versichert, dass aus jedem der 299 Wahlkreise Deutschlands mindestens eine Person im Bundestag vertreten ist. Die Zweitstimme hingegen bestimmt das Mehrheitsverhältnis im Bundestag und wählt eine Partei. Klar stehen hinter Parteien auch immer Personen, aber die kommen nicht zwangsläufig aus Deiner Region, sondern aus ganz Hessen. Dazu legen Parteien Landeslisten mit ihren Kandidierenden fest, die dann je nach Ergebnis zu kleineren oder größeren Teilen nach Berlin ziehen. Die einzige Hürde dabei ist die Fünf-Prozent-Hürde: Damit der Bundestag nicht völlig zerklüftet ist, sondern entscheidungsfähig bleibt, verfallen die Stimmen für kleine Parteien, die unter fünf Prozent der Zweitstimmen einfahren. Alles klar? Dann geh am Sonntag wählen – von 8 bis 18 Uhr freut sich Dein Wahllokal über Dich. Wahlbenachrichtigung verloren? Kein Problem, geht auch mit dem Perso. Und nimm gleich Deine Eltern, Geschwister, Großeltern und die Nachbarn mit, damit die Wahlbeteiligung auch in Deinem Bezirk steigt. Du darfst noch nicht wählen? Dann überzeuge die anderen trotzdem, ihre Kreuze zu machen. Bis neulich, Eure BAte

