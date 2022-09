Luna auf ihrem Konzert in Stuttgart erlebt

Kürzlich war ich zusammen mit Freunden in Stuttgart auf dem Konzert der jungen Singer-Songwriterin Luna. Das Konzert fand im Kulturquartier Proton im Rahmen ihrer Tour „Verlierer“ statt.

Die 19-jährige Luna steht für ihren eignen Style sowie selbst geschriebene Songs. Die junge Künstlerin beschreibt sich selbst als „echt, ehrlich, basic“. Diese Eigenschaften kann ich nur positiv bestätigen, da sie sich und das Publikum zusammen mit ihrer kraftvollen, träumerischen Stimme durch den musikalischen Abend gezogen hat.

Mix verschiedener Soundwelten

Auf der Bühne weiß Luna mit ihrer kraftvollen und zugleich träumerischen Stimme zu überzeugen. © Geiß

Luna mixt die Soundwelt aus Female-Sprechgesang, elektronischen Back-Pop-Vibes und ruhigen Klavierballaden. Im Jahr 2020 schaffte Luna ihren musikalischen Durchbruch mit ihrem selbst geschriebenen Song „Verlierer“. Damals erreichte sie mit ihrer 50 Sekunden Piano Version auf Tik Tok sechs Millionen Aufrufe. Auf Youtube waren es 170 000 Klicks. Im Song „Verlierer“ verarbeitet die junge Künstlerin ihre eigenen Erfahrungen einer toxischen Beziehung.

Nach ihrem Durchbruch als Singer-Songwriterin wurden etliche Musiker wie Nico Santos, Julien Bam oder die Lochis auf Lunas Musikvideo aufmerksam. Danach ging ihre Karriere weiter steil bergauf. Am 16. Juli 2021 erschien ihre neue Single „Blau“, in deren Songtext sie ihr eigenes Coming-out thematisiert. „Schon im Kindergarten habe ich Blau getragen. Nur mit Jungs gespielt, passte nicht ins Bild“, singt sie mit eindringlicher Stimme. Sie versucht sich nicht herunterziehen zu lassen, sondern ihre Kraft mit der Menschheit zu teilen. So singt sie weiter „War nicht immer einfach, und Mama ja du weißt das. Am Ende des Tages ist mir egal, ob ich hier reinpasse“, so ihre konsequente musikalische Haltung.

Mir hat das Konzert von Luna und das anschließende Treffen, bei dem man die Möglichkeit bekam, Fotos mit der Singer-Songwriterin zu machen, sehr gefallen und ich würde jederzeit wieder ein Konzert von ihr besuchen. Anna-Lena Geiß