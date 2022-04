Lügen, um Aufmerksamkeit von anderen zu bekommen

Jeder kennt es: kleine Lügen oder manchmal vielleicht auch etwas größere Lügen. Wir schauen darüber hinweg und vergessen sie oft. Am 1. April sind kleine Lügen, um andere hereinzulegen, sogar gesellschaftlich anerkannt. Doch wenn sich Lügen häufen, brechen einige den Kontakt mit betroffenen Personen ab und vertrauen diesen nicht mehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu beachten ist jedoch, dass es eine Krankheit gibt, bei der Menschen sich schlimme Krankheiten, verstorbene Verwandte, die nie existiert haben oder auch Doktortitel ausdenken. Betroffene nennt man Pseudologen, wie beispielsweise der WDR berichtet hat.

Die Krankheit entstehe demnach häufig bei Menschen, die viel Fantasie haben und in ihrer Kindheit zum Beispiel kaum elterliche Zuneigung bekommen haben, die durch das Erzählen von Lügen in ihrem Leben auffallen und Aufmerksamkeit erringen wollen. Auch haben die Betroffenen häufig ein instabiles Selbstwertgefühl, welches sie durch ihre Geschichten stabilisieren wollen. Das Problem ist, dass es sich nur schwer erkennen lässt, ob Personen von einem solchen Krankheitsbild betroffen sind, denn sie verstecken sich hinter den Lügen und glauben sie oftmals sogar selbst.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Betroffene sind nicht wahnhaft

Anzeichen sind, dass die erzählten Geschichten einen wahren Kern haben, es sich nicht um einzelnen Punkte handelt, sondern um eine Parallelwelt und dass die Erkrankten einen Bezug zur Wirklichkeit herstellen können, also nicht in einem Wahn gefangen sind. Wenn man eine Person auf ihre Lügen anspricht, kann sie aggressiv und gereizt reagieren. Dennoch ist wichtig zu beachten, dass die oder der Betroffenen begreifen kann, dass es eine Lüge ist, so dass hier ein Punkt zur Lösung des Problems gefunden werden kann. Eine Psychotherapie kann Betroffenen helfen, Selbstwertgefühl aufzubauen und von den Lügen wegzukommen. Antonia Ehnes