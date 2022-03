Ludwig Albert Ganghofer über das Leben

„Wir können nicht leben, wenn wir die Sonne nicht suchen. “

Ludwig Albert Ganghofer wurde am 7. Juli 1855 in Kaufbeuren geboren. Er war als bayrischer Schriftsteller tätig, der mit seinen Heimatromanen bekannt wurde. Als Sohn eines Försters wuchs er in seiner Kindheit in mehreren bayrischen Orten auf. Ab 1869 besuchte er für vier Jahre das Realgymnasium in Augsburg. Nach dem Abitur im Jahr 1873 am königlichen, bayrischen Gymnasium in Regensburg arbeitete Ganghofer ein Jahr lang als Monteur, bevor er 1875 sein Maschinenbau- Studium am Polytechnikum in München begann. Kurze Zeit später wechselte er jedoch zur Literaturgeschichte nach Berlin, wo er Mitglied im akademischen Literaten Verein wurde. Sein erstes Schauspiel, „Der Herrgottsschnitzer von Ammergau“, schrieb Ganghofer 1880 für das Münchner Gartenplatztheater. Drei Jahre später hatte er seinen Durchbruch mit der Prosafassung des bis dahin erfolglosen Bühnenstückes „Der Jäger von Fall“. Von da an konzentrierte er sich aufs Schreiben und berichtete ab 1915 als Kriegsberichterstatter von der Ost- und Westfront. Nach Beendigung seiner Tätigkeit als Kriegsberichterstatter war er bis zu seinem Tod am 24. Juli 1920 weiter als Schriftsteller tätig. Anna-Lena Geiß (Bild: Dpa)

