Linus hat in seinem ersten Jahr bei den Senioren der TSV Auerbach viele Erfahrungen gesammelt

Der 19-jährige Linus Dietzsch (kleines Bild) spielt schon sein ganzes Leben bei der TSV Auerbach Fußball. Für ihn ist der Verein ein Teil seines Lebens und nun hat er den Sprung aus dem Juniorenbereich in die erste Mannschaft der Rot-Weißen geschafft. Und in dieser Saison machten die Auerbacher sogar den langersehnten Aufstieg aus der Kreisoberliga heraus klar.

Das ist sicherlich ein Erfolg jahrelanger Arbeit, doch auch die Spieler, die aus der eigenen Jugend in die Mannschaft dazukamen, konnten sich, wenn man sich die Spiele und Statistiken anschaut, gut in das Team einbringen. So haben es ein paar auch in die Startaufstellung jedes Spiels geschafft. Auch Linus Dietzsch konnte nach einer langen Verletzungspause, die seine Hinrunde durchzog, gut in der Rückrunde bei den Rot-Weißen einsteigen und insgesamt 19 Assists und sogar neun Tore für seinen Herzensverein erzielen.

Wer bist du und was machst du?

Linus: Mein Name ist Linus Dietzsch, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Bensheim. Ich spiele seit 15 Jahren Fußball bei der TSV Auerbach. Mittlerweile für die erste Mannschaft.

Wie war das erste Seniorenjahr für dich? Was war vielleicht auch anders als erwartet?

Linus: Das erste Jahr war eine sehr schöne Erfahrung. Einmal, weil es spielerisch ganz andere Anforderungen sind, aber auch zwischenmenschlich ein ganz anderer Umgang in der Mannschaft als auch zum Trainerteam herrscht.

In der Hinrunde konnte ich spielerisch leider verletzungsbedingt nicht so oft spielen, wie ich gewollt hätte, aber mit der Rückrunde, die ich gespielt habe, bin ich relativ zufrieden und war, glaube ich, auf jeden Fall ein Mehrwert für die Mannschaft.

Was bedeutet der Aufstieg ganz persönlich für dich?

Linus: Der Aufstieg ist natürlich das Beste, was wir erreichen konnten. Das war auch mein persönliches Ziel und ich habe uns das auch die ganze Zeit zugetraut. Direkt im ersten Jahr in der ersten Mannschaft aufzusteigen, ist natürlich überragend und hat uns alle unglaublich gefreut.

Welche Erwartungen hast du an dein nächstes Seniorenjahr?

Linus: Ich freue mich sehr auf die Gruppenliga und habe große Ziele, mich persönlich zu verbessern, aber auch natürlich mit der Mannschaft eine gute Saison zu spielen. Marco Mautry