LFS-Schülerinnen aus Bensheim durch Orientierungstage zusammengeschweißt

An der Liebfrauenschule (LFS) ist es typisch, zu Beginn der Oberstufe auf Orientierungstage zu fahren. Auch unsere Stufe konnte dies vor zwei Wochen erleben.

Am Montag ging es für unseren Jahrgang in ein katholisches Bildungszentrum für Jugendliche nach Vallendar. Begleitet wurden wir von dem Team der Schulseelsorge, Isabel Hofmann, Pfarrer Heinz Förg und Carmen Oestreich, sowie von Gertrud Möller. Ziel der Orientierungstage ist es, Klarheit über seine Zukunft zu bekommen und als Stufe zusammenzuwachsen. Unser Thema „Tür Auf“ sollte uns hierbei helfen.

Als Team zusammenarbeiten

2 Bilder Während ihres Aufenthaltes in Vallendar konnten die Schülerinnen der Stufe sich untereinander besser kennenlernen und als Gruppe zusammenwachsen. © Ehnes

Am Tag unserer Ankunft spielten wir verschiedene Spiele, bei welchen wir uns besser kennenlernten, und besprachen den Ablauf des Programms. Nach dem gemeinsamen Abendessen schauten wir einen zu unserem Thema passenden Film, der starke, unabhängige Frauen der Naturwissenschaft präsentierte.

In drei Gruppen aufgeteilt, machten wir uns auf den Weg zu den verschiedenen Workshops, die von den begleitenden Lehrkräften geführt wurden. Begonnen mit dem ersten Workshop „Sesam, öffne dich!“ von Gertrud Möller, befassten wir uns mit unseren Stärken und sammelten diese in einer von uns selbst designten Schatztruhe. Anschließend machten wir uns Gedanken über die Stärken der anderen und schrieben sie auf Zettel. Nach einer kurzen Pause ging es zum nächsten Workshop, der den Namen „O-Tage-Lied“ trug und von Isabel Hofmann geleitet wurde. Dort schrieben wir den Song „Auf das, was da noch kommt“ in den Gruppen zusammen um.

Nach dem Mittagessen folgte dann der letzte Workshop für diesen Tag, „Fünf Schritte zu einer guten Entscheidung“ bei Pfarrer Heinz Förg. Hier lernten wir auch, welche Schritte wichtig sind, um eine gute Entscheidung treffen zu können.

Unser letzter Tag in Vallendar begann wie die anderen ebenfalls mit verschiedenen Workshops. Den vierten Workshop bildete eine kreative Aufgabe, bei welcher wir unsere eigenen Türen auf einer Leinwand abbildeten und unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt waren.

Anschließend machten wir uns auf den Weg zum fünften und damit letzten Workshop, „Tür auf für Besuch“ von Carmen Oestreich beschäftigte sich mit einem biblischen Text aus dem Matthäus-Evangelium. Nachdem wir auch diesen gemeistert hatten, trafen wir uns nach einer Pause wieder und spielten in verschiedenen Teams ein Exit-Spiel. Durch dieses Gemeinschaftsspiel sollten wir uns ein weiteres Mal besser kennenlernen und als Team zusammen arbeiten.

Unser Abendprogramm bestand aus Traumreisen, Atemübungen, Filmabenden und einer Foto-Challenge. Nach diesem tagesabschließenden Programm war es für die einen Zeit abzuschalten, und die anderen ließen den Abend zusammen als gemeinsamen Spieleabend ausklingen. Gespielt wurde hauptsächlich Werwolf, dass auf irgendeine Art und Weise einfach zu dem Spiel unseres Jahrgangs wurde.

Von den Schülerinnen gab es gespaltenes Feedback, die meisten fanden die Workshops etwas zu lange und die Pausen zu kurz. Dennoch hatten wir alle Spaß und haben uns besser kennengelernt. Im Hinblick auf diese Orientierungstage würden die meisten diese Fahrt ein weiteres Mal unternehmen, und alle waren sich einig, dass die Menschen dort sehr nett sind und sich bemüht haben, uns vieles recht zu machen. Als Team zusammen zu wachsen hat ebenfalls funktioniert, was bei unserem kleinen Jahrgang nicht allzu schwer war.

Allgemein steht fest, dass unser Jahrgang die Orientierungstage trotz der Kälte gut überstanden hat, gestärkt als Gemeinschaft nach Hause gekommen ist und wir uns auf unsere gemeinsame Zeit freuen. Antonia Ehnes