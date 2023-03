Lernen, Spaß und Wehmut in den letzten Wochen an der Schule

Beate, 19: Ich finde, es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass dies nun die letzte Schulwoche meines Lebens ist. Es wird immer realer, und das Abitur rückt nun immer näher. Ich konnte dies zuvor noch nicht realisieren, aus diesem Grund hat man auf der einen Seite ein freudiges Gefühl, dass es nun bald vorbei ist, aber auf der anderen Seite ist es auch traurig und bedrückend. Deswegen habe ich momentan gemischte Gefühle, weil ich weiß, dass dies nun das Ende ist und ich nach den Ferien nicht mehr normal zur Schule komme, sondern für mein Abitur lernen werde. Svenja Thomas

Jessica (18): Die letzten Wochen waren größtenteils normal für mich, da sich am Schulalltag nichts verändert hat. Jedoch gab es mittlerweile immer öfter kleine Momente, in denen ich realisiert habe, dass ich nur noch wenige Tage an der Schule verbringen werde, vor allem beim Schreiben der letzten Klausuren vor den Abitur-Prüfungen. Allgemein will ich das jedoch noch nicht so recht wahr haben, und es ist komisch, wenn sich die Lehrer teilweise schon von einem verabschieden. Beate Sturm

Svenja (19): Die letzten Schulwochen habe ich mit sehr gemischten Gefühlen erlebt. Einerseits bin ich immer wieder traurig, dass die Zeit nun doch so schnell vorbei gegangen ist. Ich fühle mich gestresst bei dem Gedanken, dass das Abitur somit immer näher rückt. Andererseits freue ich mich aber auch, die lange Schulzeit bald zu beenden und in ein neues Abenteuer starten zu können. Mia Eck