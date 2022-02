Leckere Toffifee-Torte

Heute gibt es etwas für alle, die Toffifee und viel Schokolade mögen: ein Rezept für eine Toffifee-Torte. Der Kuchen ist gut geeignet für zwischendurch oder für Geburtstage. Und noch ein Paar Fakten über Toffifee: August Storck hat es erfunden, entwickelt wurde die Nascherei unter der Leitung von Klaus Oberweller, der auch andere bekannte Süßwaren wie Merci, nimm2 und Werther’s Original kreiert hat.

Zutaten

Keksboden: 200 g Vollkornkekse, 100 g Butter, 2 EL Kakao, 1 EL Zucker, 2 EL Milch, 1 TL Zimt Nougat: 200 g Nougat, 100 g ganze Haselnüsse Creme: 300 g Frischkäse, 200 g Sahne, 60 g Puderzucker, 1 TL Vanilleextrakt, 5 TL San-apart Schokoladenganache: 50 g Sahne, 100 g Schokolade/bitter, 12 Toffifee fürs Dekor

Zubereitung

Keksboden: Zerkleinere die Vollkornkekse sehr fein. Verrühre die Butter mit Kakao, Zucker, Milch und Zimt in einem Topf und lasse die Mischung einmal aufkochen. Füge die Keksbrösel hinzu und rühre gut durch. Stelle den Backring auf einen mit Backpapier belegten Tortenretter und fülle die Keksmasse ein. Drücke sie gut fest und stelle den Backring für 15 Minuten in den Kühlschrank. Nougat: Erwärme den Nougat leicht und rühre ihn geschmeidig. Streiche den Nougat auf den Keksboden und stecke die Haselnüsse hinein. Stelle die Torte für 15 Minuten kühl. Creme: Verrühre Frischkäse, Sahne, Puderzucker, Vanilleextrakt und San-apart und schlage die Creme steif. Lege 100 g davon für die Dekoration zur Seite. Streiche die restliche Creme über die Haselnüsse und stelle sie kühl. Schokoladenganache: Lasse die Sahne aufkochen und ziehe sie vom Herd runter. Füge die Schokolade hinzu und rühre so lange, bis sie geschmolzen ist. Lasse sie kurz lauwarm abkühlen. Gieße die Schokolade auf die Torte und verteile sie gleichmäßig. Dann die Torte 2,5 Stunden kühlen. Entferne den Tortenring und dekoriere die Torte mit der restlichen Sahne und den Toffifees. Marc Eligüzel

