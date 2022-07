Leckere Cocktails

Alkoholfreie Cocktails schmecken nicht nur gut, sondern lassen sich auch mit nur wenigen Zutaten ganz einfach mixen, wie Ihr in den folgenden Beispielen sehen könnt. Jedes Rezept entspricht einem 300 Milliliter Glas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Summer-Cooler

Zutaten:

Mehr zum Thema Bye bye ungeliebte Pfunde 3 Diät-Trends mit Ernährungsplan im Experten-Check Mehr erfahren

2 cl Limettensirup

8 cl Kirschnektar

kaltes Ginger Ale

Zitronenscheibe

Eiswürfel

Zubereitung: Limettensirup und Kirschnektar in ein Glas füllen und Eiswürfel dazugeben. Danach alles mit einem Löffel vermischen. Jetzt mit kaltem Ginger Ale auffüllen. Zuletzt den Drink mit einer Zitronenscheibe garnieren.

Coco-Cherry-Milk

Zutaten:

2 cl Kokos-Sirup

8 cl Milch

12 cl Kirschnektar

Eiswürfel

Zubereitung: Kokos-Sirup, Milch und Kirschnektar mit Eiswürfeln in den Mixer geben. Danach kräftig mixen und ins Glas auf einige Eiswürfel abgießen. Zum Schluss garnieren.

Grüner Wicht

Zutaten:

3 cl Birnensaft

3 cl klarer Apfelsaft

2 cl Bananen-Nektar

1,5 cl Waldmeistersirup

eine halbe Zitrone

Mineralwasser

Eiswürfel

Zubereitung: Zu Beginn alle flüssigen Zutaten in den Mixer geben. Danach die Zitrone abwaschen, trocken reiben und in vier dünne Scheiben schneiden. Anschließend die Zitronenscheiben abwechselnd mit vier Eiswürfeln in das Cocktailglas schichten. Jetzt die Eiswürfel in den Mixer geben und für 20 Sekunden kräftig mixen. Als Letztes den Inhalt des Mixers durch ein Sieb ins Glas gießen. Das Ganze mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser auffüllen. Anna-Lena Geiß/Quelle: familie.de