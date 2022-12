Last-Minute-Geschenke: Ist denn schon Weihnachten?

In einigen Tagen ist es wieder so weit: dann ist Heiligabend. Und dazu gehören für viele auch Geschenke. Ihr habt vergessen, Euch darum zu kümmern oder habt einfach keine Ideen? In diesem Artikel stellt die BAnane genau ein paar Last-Minute-Weihnachtsgeschenke vor, die außerdem eine persönliche Note haben.

Ein sehr schnell organisiertes Geschenk ist ein Gutschein. Dieser muss aber nicht unpersönlich sein, denn man kann ihn an die Person, die ihn erhalten soll, auch noch anpassen.

Gemeinsame Zeit verschenken

2 Bilder Was soll in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen? © Ehnes

Zum Beispiel kann man einen Gutschein besorgen, der zum Beispiel im Online-Shopping eingelöst werden kann, wenn das der oder dem Beschenkten gefallen könnte. Eine persönliche Note hat auch ein Gutschein für einen Ausflug mit der Person. Man kann etwas planen oder einfach einen schönen Nachmittag, verschenken, an dem man einen Film schaut oder zusammen kocht oder backt. So kann man auch gemeinsame Zeit als Gutschein verschenken.

Wenn Ihr noch ein Geschenk für eine ganze Familie sucht, bieten sich zum Beispiel sogenannte Krimidinner an. Dabei schlüpfen die Teilnehmer in verschiede Rollen und versuchen während des Essens den Mörder zu finden. Auch hier kann man die Beschenkten zum gemeinsamen Krimidinner einladen. Exit-Spiele sind bei allen Generationen ebenfalls sehr beliebt und sind zum Beispiel in Buchhandlungen zu finden.

Auch Bücher sind schöne Geschenke. Falls Ihr keine Zeit mehr habt, ein Buch zu besorgen, könnt Ihr auch ein von Euch ungelesenes Buch weiterverschenken oder einfach einige Buchempfehlungen auf eine schöne Karte scheiben.

Zu der Karte können dann auch noch selbstgebacke Plätzchen, Wein oder Schokolade gelegt werden. Mit einer Lichterkette kann man das Geschenk auch noch etwas aufpeppen. Modern sind auch Geschenke aus dem Glas. Hier können zum Beispiel Backmischungen verschenkt werden.

Back- und Gewürzmischungen

Wenn Ihr die passenden Zutaten zu Hause habt, ist das ebenfalls ganz schnell gemacht. Gewürzmischungen sind eine weitere Idee, zu diesen können auch noch Rezepte gelegt werden. Auch Bruchschokolade lässt sich gut und schnell machen und ist ein kleines, selbstgemachtes und süßes Geschenk.

Selbstmachen kann man auch kleine Karten mit persönlichen Worten oder auch selbstgebastelte Armbänder. Auch kann man aus alten Büchern Engel, Tannenbäume oder Kerzen falten, ebenso wie kleine Origami-Sterne. Viele Anleitungen hierzu findet man im Internet. Des Weiteren kann man auch etwas aus Fotos herstellen – vom Wandbild bis hin zum Kalender für das neue Jahr .

Eine weitere Idee ist ein Entspannungskorb, da man zwischen den Jahren den Stress auch mal vergessen darf. Befüllen kann man diesen Korb mit Duftkerzen, Badesalz, Badekugeln, aber auch mit einer selbst zusammengestellten Playlist.

Den QR-Code von dieser kann man dann ausgedruckt hinzulegen. Kleine Kissen oder Antiaggressionsbälle kann man ebenfalls dazugeben, wie auch Tee. Den Tee könnte man auch noch mit Fotos verzieren und ein Zitat oder Witze-Glas dazuzustellen.

Wer wirklich gar keine Zeit mehr hat, der kann natürlich auch zum Geldgeschenk greifen – verpackt mit weihnachtlicher Deko. Die Geldscheine kann man zum Beispiel zu Tannenbäumen falten. Dazu noch eine Karte und etwas Süßes, und das Geschenk ist fertig. Um die Karten persönlich zu gestalten, könnte man zum Beispiel Momente aus dem jetzigen Jahr aufschreiben und jeweils auch kleine Komplimente an die individuelle Person. Antonia Ehnes