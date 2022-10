Laptops und Tablets im Unterricht

Digitalisierung an den Schulen– dieser Leitspruch setzt sich seit einiger Zeit immer mehr durch. Viele Schüler an der Bergstraße besitzen bereits ein eigenes Gerät – ein Tablet, iPad oder Laptop – mit dem sie am Unterricht teilnehmen. Vor allem in den älteren Jahrgängen werden die herkömmlichen analogen Medien durch die digitalen immer öfter ersetzt. Nun lässt es sich hinterfragen, ob die Nutzung dieser Möglichkeiten sich für die Schüler tatsächlich auszahlt oder ob es doch auch Nachteile gibt. Carolin Dreizler

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Energiekrise BfB sagt nein zu 19 Grad in Klassenräumen Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bildung Jetzt startet das Lernen ohne Noten Mehr erfahren

Ungleichheit wegen hoher Kosten Es gibt auch Nachteile, die durch diese neue Art des Unterrichts entstehen. Zum Ersten muss man die Kosten betrachten, die der Kauf eines Tablets oder Laptops mit sich bringt. Vergleicht man diese Summe mit Papier und Stiften, so wird deutlich, wie teuer die Angelegenheit sein kann. Nicht jede Familie kann es sich leisten, so viel Geld allein in das Material des Kindes zu investieren. Es entsteht also – wenn es keine finanzielle Unterstützung gibt – eine Ungleichheit zwischen jenen Kindern, die ein Tablet besitzen und jenen, die noch analog arbeiten. Für einen Schüler mit Papier und Stift erscheint dies dann auch unfair, da das Tablet viele Möglichkeiten bietet, welches es selbst nicht hat. Mit den digitalen Medien kann natürlich das Internet genutzt werden, was im Unterricht einerseits einen ungerechten Vorteil verschaffen, aber auch eine sehr große Ablenkungsgefahr darstellen kann. Spiele werden gespielt, und es wird online gechattet, was für die Lehrer schwer zu überwachen ist, da die Bildschirme nicht gut zu überblicken sind. Somit sind Schüler mit Tablets schnell dazu verleitet, den Fokus auf den Unterricht zu verlieren. Carolin Dreizler