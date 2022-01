Kurzurlaub in Ruhpolding mit Winter-Gaudi auf Gummireifen

Die letzte Weihnachtsferienwoche habe ich genutzt, um mit einem Freund einen dreitägigen Kurztrip nach Ruhpolding zu unternehmen. Ruhpolding ist die größte Gemeinde im oberbayrischen Traunstein. Unsere Anreise gestalteten wir mit dem Zug und während unseres Aufenthaltes wohnten wir in einer kleinen Pension. Ruhpolding bietet bei einer großartigen Naturkulisse und im Winter flockigem Pulverschnee viele Möglichkeiten, die es zu entdecken gilt.

Zu Beginn unserer Reise bekamen wir von der Pension, wo wir wohnten, die Chiemgau Card gestellt. Diese Karte bietet für Touristen viele Vergünstigungen bei Attraktionen in Ruhpolding und Umgebung. An unserem ersten Urlaubstag unternahmen wir einen Ausflug mit der Gondel auf den Rauschberg. Dieser befindet sich in 1600 Metern Höhe. Oben angekommen, sind wir auf das Gipfelkreuz geklettert. Von dort aus hatten wir eine atemberaubende Aussicht auf die bayrischen Alpen und den Chiemsee.

Am darauffolgenden Tag fuhren wir in den Nachbarort Inzell, um die dortige Attraktion „Snowtubing“ auszuprobieren. Hierbei rutscht man auf einem Gummireifen einen 150 Meter langen Schneekanal hinunter, bevor man vom Lift wieder hochgezogen wird. Nach dieser Wintergaudi kehrten wir zum Abschluss des Tages bei leckerem Apfelstrudel auf der Kessel-Alm ein.

Bevor wir am dritten Urlaubstag schweren Herzens die Rückreise antreten mussten, unternahmen wir noch einen Ausflug zur „Windbeutelgräfin“. Sie resistiert seit dem Jahre 1553 in Ruhpolding. Die Lohengrin-Windbeutel sind weit über den Chiemsee bekannt und werden in 13 süßen Varianten zubereitet. Jährlich verspeisen die Gäste 65 000 gefüllte Windbeutel. Das Besondere daran ist, dass jeder seine persönliche Nummer besitzt. Wir kosteten die Nummer 2 985 633. Dieser Windbeutel war gefüllt mit Vanilleeis und Ananas.

Mir hat Ruhpolding durch seine vielen unterschiedlichen Aktivitäten, die man im Ort erleben kann, sehr gut gefallen und ich habe fest vor nochmals als Urlauber zurückzukehren. Anna-Lena Geiß