Kurztrip nach München mit Freunden

Zusammen mit zwei Freunden habe ich einem gemeinsamen Freund zum Geburtstag Karten für ein Fußballspiel des FC Bayern geschenkt. Verbunden damit planten wir einen Wochenendtrip nach München, buchten uns zwei Nächte in einem Hotel und machten uns freitags mit dem Auto auf den Weg in den Süden Deutschlands.

Schon bei der Abreise aus Bensheim hatten wir alle viel Spaß. Lange war es her, dass alle vier von uns miteinander Zeit verbringen konnten, da jeder nun sein eigenes Berufs- oder Studentenleben führt und somit weniger Zeit generell hat. Die größte Hürde für dieses Wochenende war auf jeden Fall auch die Terminfindung. Desto angenehmer war allein schon die Hinfahrt nach München, auf der alle viel Spaß hatten und man sich austauschen konnte.

Durch die doch recht späte Ankunft in München selbst und den Bezug der Hotelzimmer waren alle eher erschöpft, weshalb wir uns entschlossen, nur kurz eine Bar aufzusuchen und uns die Kraft für den nächsten Tag zu sparen.

Diesen begannen wir dann auch ganz traditionell mit einem Besuch im „Der Pschorr“, einem der wohl bekanntesten Lokale in München. Anschließend verbrachten wir etwas Zeit auf dem Marienplatz und auf dem Viktualienmarkt. Da das Spiel schon auf den Nachmittag angesetzt war, machten wir uns gegen 14 Uhr auf den Weg zum Stadion.

Nach einem erfolgreichen 5:3-Sieg feierten wir gemeinsam mit den anderen Fans im Paulaner Fangarten in der Allianz Arena, gingen abends noch in einem bayrischen Lokal essen und recht früh ins Bett. Denn wir waren doch alle recht erschöpft vom Tag waren und eine frühe Abreise am nächsten Morgen stand an. Marco Mautry