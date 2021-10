Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Umfrage - Was Schüler an der Bergstraße über den Beschluss des Hessischen Kulturministeriums denken Kürzere Ferien im Herbst in Hessen, dafür längere an Ostern

Die Herbstferien lassen sich bei schönem Wetter auch wunderbar im Freien, zum Beispiel im bunten Wald, verbringen. © doris oberfrank-list - stock.adobe.com