Kürzere Ferien im Herbst, dafür längere an Ostern

Es ist nun offiziell beschlossen worden: Für das Schuljahr 2022/23 und 2023/24 hat sich das Hessisches Kultusministerium darauf geeinigt, dass die Herbstferien auf eine Woche verkürzt und die Osterferien um eine Woche erweitert werden. Die verkürzten Herbstferien und die verlängerten Osterferien gab es schon in einigen vorigen Schuljahren. So soll, laut dem Kultusministerium, ein Ausgleich zwischen dem ersten und dem zweiten Schulhalbjahr geschaffen werden. Der Grund für die Verkürzung sind die Sommerferien, da diese auf einen sehr späten Termin in den Schuljahren gelegt wurden, so dass die Zeitspanne zwischen Sommerferien und zwei Wochen Herbstferien zu kurz wäre. Auch dadurch, dass im Schulgesetz festgehalten wird, dass den Schülern und Schülerinnen „Ferien in pädagogisch sinnvollen Abständen zustehen“ und der kurze Abstand zwischen Sommerferien und Herbstferien nicht als pädagogisch sinnvoll angesehen wird, wurde dieser Entschluss beeinflusst. Da jedoch ebenfalls festgehalten wird, dass den Schülern und Schülerinnen 75 Tage Ferien in einem Schuljahr zustehen und man diese Anzahl nicht einfach reduzieren kann, wurden die Osterferien um eine Woche verlängert, da der Abstand zwischen Oster- und Sommerferien relativ groß ist. Doch wie stehen die Schüler und Schülerinnen, die dies betrifft, zu dieser Entscheidung des Hessisches Kultusministeriums? Finden sie den Entschluss gut oder sehen sie nichts Positives darin? Die BAnane hat nachgefragt. Antonia Ehnes

