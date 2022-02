Kürbissuppe

Wusstet Ihr eigentlich, dass Kürbisse super gesund sind? Hokkaido-Kürbisse enthalten viele Nährstoffe wie Vitamin C und Beta-Carotin, welches vor allem in der essbaren Schale steckt. Beta-Carotin enthält entzündungshemmende Antioxidantien und sorgt für den natürlichen Zellschutz. Nach dem Verzehr kann unser Körper das Beta-Carotin in Vitamin A umwandeln, das gut für die Haut, die Augen und die Haare ist. Hier ein Rezept für vier Personen:

Zutaten

1 kg Kürbisfleisch 500 g Kartoffeln 250 g Karotten 1200 ml Gemüsebrühe 1 milde große Zwiebel 55 ml Orangensaft 1 Becher Sahne 1 TL flüssige Margarine 2 EL Kürbisgewürz

Zubereitung

Zuerst das Fleisch aus dem Kürbis herauslösen und in Würfel schneiden. Anschließend die Karotten putzen und in Scheiben schneiden. Als nächstes die Kartoffeln schälen und ebenfalls würfeln. Danach die Zwiebel schälen und in Spalten schneiden.

In den Topf etwas Fett und anschließend die Zwiebelspalten hineingeben. Jeweils von den Karotten, den Kürbiswürfeln und den Kartoffelwürfeln eine Hand voll zu den Zwiebelspalten geben und zunächst fünf Minuten mitbraten, damit Röst-aromen entstehen.

Das Ganze muss nun mithilfe des Orangensafts abgelöscht und danach sollte abgewartet werden, bis dieser fast verkocht ist. Zuletzt die Gemüsebrühe und das restliche Gemüse (Kürbis, Karotten und Kartoffeln) hinzugeben. Nun muss das Ganze gegart werden. Nach dem Garen den Becher Sahne hinzugeben und alles pürieren. Je nachdem, ob man Stückchen in der Suppe haben möchte oder nicht, kann man nach dem eigenen Geschmack entscheiden, ob die Suppe teilweise oder komplett püriert wird.

Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit! Wenn Ihr das Rezept nachmacht, verlinkt gerne die BAnane (@ba.banane) auf Instagram! Lena Marie Holtmann