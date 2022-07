Kreative Rezeptideen mit Honig

Honig ist ein von Honigbienen erzeugtes Nahrungsmittel und von uns Menschen ein gerne genutztes Lebensmittel. 63 Prozent aller Deutschen essen nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft regelmäßig Honig.

Honig kann unterschiedlich in Speisen eingesetzt werden. In der heutigen BAnane-Ausgabe stellen wir Euch zwei leckere Honigrezepte vor, wobei der Honig variabel eingesetzt wurde.

Haferflocken-Honig-Taler

Ob als Süße für knusprige Kekse oder in der Marinade für Grillgut, Honig kann vielfältig in der Küche eingesetzt werden. © Geiß

Zutaten für circa 30 Stück:

150 g kernige Haferflocken

100 g Dinkelvollkornmehl

1 TL Backpulver

125 g kalte Butter

125 g flüssiger Honig

50 g gemahlene Mandeln

50 g Sesam

Zubereitung:

Zuerst die Haferflocken, das Dinkelvollkornmehl und das Backpulver in eine Schüssel geben und vermischen. Dann in die Mitte eine Vertiefung drücken. Dort hinein kommen die in kleine Stücke zerschnittene Butter, der Honig, die Mandeln und der Sesam. Danach den Backofen auf 160 Grad vorheizen. Anschließend alles rasch zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Als Nächstes wird der Teig zu einer großen Rolle geformt, von welcher man circa einen Zentimeter dicke Scheiben abschneidet. Diese dann mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Zum Schluss in den heißen Backofen schieben und zehn Minuten backen.

Honig-Senf-Marinade

Zutaten für 250 ml Marinade:

8 EL Senf

4 EL Honig

2 TL Curry

1 TL Salz

1 Zehe Knoblauch

½ TL Zitronenschale

1 TL Chili

½ TL Pfeffer

ein wenig Wasser

Zubereitung:

Zu Beginn alle Zutaten gut vermischen. Hier eignet sich ein kleiner Schneebesen. Die Marinade passt gut zu Fleisch oder Fisch. Das marinierte Lebensmittel vor dem Grillen mindestens eine Stunde durchziehen lassen. Ab und zu in der Marinade wenden. Je länger es durchzieht, desto besser schmeckt es am Ende. Anna-Lena Geiß Quelle: Chefkoch