Konfuzius über das Glück

„Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.“ Konfuzius

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konfuzius oder auch Kong Fuzi, war ein chinesischer Philosoph. Er lebte circa von 551 bis 479 vor Christus. Man weiß nur wenig über Konfuzius, denn von ihm selbst sind keine Schriften überliefert. Seine Lehren wurden erst 100 Jahre später von seinen Anhängern niedergeschrieben. Konfuzius beschäftigte sich bereits von klein auf mit Wissenschaften. Er studierte zudem Musik, Mathematik, chinesische Literatur, Geschichte und vieles mehr. Er war der Überzeugung, dass Bildung und innere Einkehr zu Tugendhaftigkeit führen würden, und dass man dafür Selbstdisziplin und moralische Überlegenheit benötigt. Für ihn galt, dass ein Mensch edel ist, wenn er moralisch diszipliniert ist. Außerdem wenn sich der Mensch in Harmonie und mit der Welt beschäftigt. Denn laut Konfuzius erreicht man so die innere Mitte und kann ein Gleichgewicht herstellen. Den Weg dazu sah Konfuzius in der Bildung. Durch sein Zitat möchte Konfuzius erreichen, dass jeder Mensch so leben soll, so dass es ihm gut geht und man sich nicht verändern soll, sondern sich selbst treu bleibt. SvenjaThomas (Bild: Dpa)

© picture alliance/dpa/AP