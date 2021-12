Kolumnistin BAte nimmt es mit Elke Heidenreich auf

Guten Morgen! Mein Name ist BAte und ich arbeite nebenberuflich als Kolumnistin bei der BAnane, den jungen Seiten des BA. Ich bin eine junge Frau aus Bensheim, keine Schriftstellerin, sondern eine Schülerin – und trotzdem werde ich es in meiner aktuellen Kolumne mit Elke Heidenreich aufnehmen. Dass ein Gendersternchen jemandem, dessen Metier die Worte sind, ästhetisch nicht anspricht, kann ich in puncto Tradition und Lesbarkeit noch halbwegs nachvollziehen. Dass sich eine der berühmtesten Frauen Deutschlands öffentlich gegen eine Frauenquote ausspricht, allerdings nicht. „Ich finde es eine große Hysterie mit der gendergerechten Sprache, eine genau solche Hysterie wie mit der Frauenquote“, sagte Heidenreich kürzlich in einem Interview. „Es soll der Beste den Job machen.“ Damit bestätigt Heidenreich unterschwellig, dass „der Beste“ (Maskulinum) ein Mann ist. Und so ist es nun einmal auch in der Wahrnehmung der anderen Männer in den Chefsesseln der Firmen, die diesen Mann einstellen. Zusätzlich unterstellt Heidenreich mit ihrer saloppen Aussage „Es soll der Beste den Job machen, […] so weit sollten wir doch inzwischen sein“, dass sie zum einen realitätsverneinend ist, schauen wir uns die Anzahl von Frauen in Führungspositionen an, und dass sie zum anderen offensichtlich der Ansicht ist, dass die Frauen eine strukturelle Diskriminierung, wie sie in Deutschland 2021 noch lange nicht überwunden ist, verdienen – wenn der Beste (nicht die Beste) den Job macht, scheint die Frau einfach nicht gut genug zu sein und benötigt eine Frauenquote, um ihre eigene Fehlbarkeit auszugleichen. Frauenquote als Almosen? Liebe Elke Heidenreich, von Kollegin zu Kollegin: Haben Sie die Worte männliche Dominanz, gläserne Decke und Gender-Pay-Gap schon einmal gehört? Wer etwas gegen Gendergerechtigkeit hat, hat vielleicht auch etwas gegen Gerechtigkeit. Und wer behauptet, Frauen seien in der Literatur gleichberechtigt, verschließt die Augen vor der Wahrheit. Schließlich sind nur sieben der 22 in diesem Jahrtausend ausgezeichneten Literaturnobelpreisträger weiblich. Bis neulich, Eure BAte

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1