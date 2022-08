Koffeinkonsum unter jungen Erwachsenen

Koffein ist in vielen Lebensmitteln enthalten. So auch in dem beliebten Kaffee. Aber auch in Energy-Drinks, Performance-Boostern oder auch in Pillenform kann man den Wachmacher heutzutage zu sich nehmen. Das Ganze in den meisten Fällen, um der Müdigkeit durch zu wenig Schlaf entgegenzuwirken. Doch wie viel Koffein konsumieren die Jugendlichen wirklich und auf welche Art und Weise?

Viktoria (18): Ich konsumiere in keinster Weise Koffein. Wenn dann nur unbewusst und nicht wirklich in hohem Ausmaß oder mit einem bestimmten Ziel.

Florian (20): In meiner Schulzeit habe ich frequentiert Koffein zu mir genommen, und das reichte von Kaffee über Energy-Drinks bis hin zu Koffeintabletten. Ich habe mich da viel durchprobiert, um vor allem meinen Schlafmangel zu kompensieren. Natürlich war es nicht vergleichbar mit ausreichend Schlaf, aber auch eine gewisse Leistungssteigerung zum Beispiel im Sport war für mich ein angenehmer Effekt. Mittlerweile trinke ich, wenn überhaupt, noch Kaffee, das selten und als Genussmittel. Durch Koffein ausgelöster Stress mit anderen negativen Folgen haben mich den exzessiven Konsum überdenken lassen.

Sebastian (19): Ich habe zu meinen Schulzeiten Koffein in Form von Kaffee konsumiert. Hier habe ich teilweise bis zu sechs Tassen am Tag getrunken. Mittlerweile habe ich meine Schullaufbahn abgeschlossen, kann ausschlafen und muss keine wirklichen körperlichen oder geistigen Leistungen erbringen. Deshalb ist mein Konsum auf eine bis drei Tassen täglich zurückgegangen.

Yannick (20): Ich konsumiere gar kein Koffein, da ich weder Kaffee noch Cola oder sonstige Energydrinks trinke. Marco Mautry

Luisa (16): Ich persönlich nehme gerade in den Ferien mehr Koffein als normalerweise zu mir, meist durch Kaffee. Bei mir regt Koffein den Stoffwechsel an, und ich fühle mich dadurch besser. Ich höre oft, dass einige nach Koffein müde oder aufgedreht werden, bei mir ist das jedoch nicht der Fall, er hat keine wirklich große Auswirkung auf mich. Kaffee trinke ich im Durchschnitt drei Mal die Woche.

Chiara (16): Ich nehme kein Koffein zu mir und brauche es auch nicht. Energiedrinks habe ich aufgegeben, denn sie sind mir zu ungesund. Ich möchte meinem Körper durch diese nicht mehr schaden. Antonia Ehnes