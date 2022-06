Klimastreik am 1. Juli

Am Freitag, 1. Juli, ruft Fridays For Future Bensheim wieder um 16 Uhr am Beauner Platz dazu auf, am Klimastreik Teil zu haben und ein Zeichen für konsequenten Klimaschutz zu setzen. Weiterhin werde zu viel Geld in fossile Brennstoffe investiert, welches den Angriffskrieg Russlands mitfinanziere, heißt es in der Mitteilung. Unterstützt werden die Jugendlichen vom Klimabündnis Bergstraße und weiteren Umweltorganisationen, die sich der Demonstration anschließen. Diese wird unter dem Motto „People Not Profit“ stattfinden. Marco Mautry

