Kleine Blitze – katastrophale Schäden

Wie kleine Blitze, die durch den Körper rasen – so werden oft die Schmerzen beschrieben, die von der Krankheit Amyotrophe Lateralskerose (ALS) ausgelöst werden. 2014 war die schwerwiegende Erkrankung, an der auch Stephen Hawking litt, in den sozialen Medien omnipräsent. Im Rahmen der Ice-Bucket-Challenge schütteten sich unzählige Teilnehmer Eiswasser über den Kopf, um die Schmerzen der Betroffenen nachempfinden zu können und die Spendenbereitschaft zu wecken. Doch während die Schmerzen durch die Challenge simuliert werden können, ist es für Außenstehende kaum nachzuempfinden, inwieweit sich die Krankheit auf den Alltag eines ALS-Patienten und sein Umfeld auswirkt.

Schätzungen zu Folge sind 8000 Menschen in Deutschland an ALS erkrankt. Sie leiden unter einer Nervenkrankheit, welche das irreversible Absterben der motorischen Nervenzellen (Motoneuronen) verursacht. Nervenzellen, welche für Bewegungen, Sprache, Schlucken und Atmung benötigt werden. Viele ALS-Formen beginnen mit schleichenden Lähmungen in Armen und Beinen. Mit fortschreitender Krankheit nehmen die Lähmungen immer weiter zu, sodass der Patient bei klarem Bewusstsein völlig bewegungsunfähig wird. Obgleich die Krankheit bereits seit über 100 Jahren bekannt ist, ist sie bis heute ein Todesurteil, die meisten Patienten leben nach dem Ausbruch der Krankheit noch durchschnittlich drei Jahre. Die Therapien sind fast ausschließlich symptomatisch, da das derzeit einzige zugelassene ALS-Medikament, Riluzol, nur eine aufschiebende Wirkung von circa drei Monaten hat.

Das Leben ändert sich mit der Diagnose schlagartig

Die Diagnose ALS, die meist erst spät gestellt werden kann, verändert im Leben eines Menschen alles. Schlagartig wird man von anderen Menschen abhängig, da einerseits der Alltag von der Krankheit durchgeplant wird und von nun an aus dutzenden Medikamenten täglich, Physio- und Ergo-Therapiestunden sowie Logopädie und regelmäßigen Arztbesuchen besteht, gleichzeitig wird das Wahrnehmen der Verpflichtungen von Anfang an zur Herausforderung, da die Fahrtauglichkeit aufgrund des abnehmenden Gefühls in den Beinen schwindet. Schleichend dagegen macht sich der Funktionsverlust der Nerven bemerkbar, so ist es nach einiger Zeit weder möglich, eine Flasche zu öffnen, noch sich im Schlaf umzudrehen und selbst der kleinste Spaziergang wird zunehmend zur Herausforderungen, denn vorab muss die Route in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit, Neigung und Fahr-stühle geplant werden.

Berg an Bürokratie

Nicht nur die Diagnose selbst ist bei ALS niederschmetternd, sondern auch der Stellenwert der Krankheit in unserem Gesundheitswesen, so stehen Erkrankte vor einem Berg an Bürokratie.

Obgleich einerseits bekannt ist, wie die Krankheit verläuft, können Monate vergehen, bis Pflegegrade an den Bedarf angepasst oder benötigte Hilfsmittel genehmigt werden. Der Zuschuss für den notwendigen Umbau der Wohnung ist für eine Krankheit, die so schwere Behinderungen verursacht, nicht ausreichend, sodass auf den Erkrankten hohe Kosten zukommen. Zudem sind die neurologischen Kliniken untereinander schlecht vernetzt, sodass die Patienten selbst aktiv nach einer individuell passenden Klinik und Studie suchen müssen. Gleiches gilt für das Finden eines passenden Physiotherapeuten, denn nur die wenigsten haben mit Erkrankungen der Motoneuronen Erfahrungen sammeln können.

Da der derzeitige medizinische Forschungsstand keine Hoffnung schenkt, wünschen sich ALS-Patienten vor allem Lebensqualität und Zeit mit Familie und Freunden. Und wer weiß, vielleicht lässt sich die Ice-Bucket-Challenge wieder aufleben und erneut 200 Millionen US-Dollar Spendengelder sammeln, damit in Zukunft ALS heilbar wird. red