Klein: Jugendliche stärker einbeziehen

Seit dem 14. Dezember vergangenen Jahres ist Christine Klein die neue Bürgermeisterin der Stadt Bensheim. Die gebürtige Jugenheimerin hat in einem Interview mit der BAnane über ihe ersten sechs Monate als Bürgermeisterin gesprochen.

Für die Zukunft der Stadt hat sie viele Pläne, wie Klein berichtet, bei denen sie vor allem die junge Bevölkerung mit einbeziehen möchte. Hierbei setzt sie laut eigener Aussage viel auf Kommunikation mit den Bürgern und möchte künftig auch digitale Projekte weiter voranbringen.

Bürgermeisterin Christine Klein ist der Austausch mit der Bensheimer Bevölkerung sehr wichtig. © Mautry

Frau Klein, wie haben Sie das erste halbe Jahr als Bürgermeisterin von Bensheim erlebt?

Christine Klein: Es war und ist eine herausfordernde Zeit, in der ich viel Neues kennengelernt habe – neue Themen, Arbeitsinhalte und viele neue Menschen. Dies hat mir einiges abverlangt, hat mir aber gleichzeitig auch sehr viel Freude bereitet. Dass die Begegnungen mit den Bensheimern zu Beginn meiner Amtszeit Corona-bedingt eingeschränkt waren, empfand ich als sehr traurig. Denn der Austausch mit der Bevölkerung ist mir ausgesprochen wichtig. Nur wenn wir miteinander im Gespräch sind, erreichen wir gemeinsam Gutes für unsere Stadt.

Wieweit sind Sie mit Ihrem Wahlversprechen gekommen, sich mit Vertretern von Vereinen und Jugendverbänden über Projekte und Möglichkeiten auszutauschen?

Klein: Der Austausch findet tagtäglich statt, die Themen sind sehr vielfältig. Mir ist es ein großes Anliegen, mit allen Generationen einen engen Austausch zu pflegen. Gerade auch mit Jugendlichen ist es mir sehr wichtig, eine offene und kontinuierliche Kommunikation zu führen. Daher ist Anfang September ein Treffen mit Schülervertreterinnen und -vertretern geplant. Wir wollen die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen erörtern und Wege einer offenen Beteiligung bei den unterschiedlichen Themen in unserer Stadt finden.

Wie lautet Ihre Meinung zum Fahrradverbot und dem neuen Eingang im Weiherhausstadion und wie bewerten Sie diese Maßnahmen?

Klein: In der nahen Umgebung kenne ich kein Stadion, das ein so breites und hochwertiges Angebot bietet. Das nächste vergleichbare Stadion ist meines Wissens das Hochschulstadion in Darmstadt. Nicht nur hier, sondern auch in vielen anderen Stadien ist die Mitnahme von Fahrrädern unmöglich. In der öffentlichen Wahrnehmung wird das Weiherhausstadion oft nicht als eine zusammenhängende Anlage wahrgenommen. Die im Stadion ansässigen Vereine sind mit dem Wunsch auf uns zugekommen, das – im Übrigen schon sehr lange bestehende – Verbot durchzusetzen und deutlich darauf hinzuweisen. Leider vergessen viele: Das Verbot ist alt, das gibt es schon seit vielen Jahren.

Letztlich geht es um die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler. Es wurden immer wieder gefährliche Situationen zwischen Sportlerinnen und Sportlern, Fußgängerinnen und Fußgängern, Zuschauerinnen und Zuschauern und beispielsweise Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern beobachtet.

Ich sehe kein Problem darin, mit dem Fahrrad um das Stadion herum zu fahren und die ausgewiesenen Fahrradwege zu nutzen, um von A nach B zu kommen. Auch sehe ich keinerlei Problem, bei der Nutzung der Sportstätten die Fahrräder an den Eingängen an den Fahrradständern abzustellen und anzuschließen. So wie es auch bei anderen Einrichtungen üblich ist.

Was sind Ihre Ziele mit Blick aud Jugendliche bis zum Jahresende?

Klein: Mein Ziel ist es, Bensheimer Jugendliche bei Projekten wie beispielsweise der Innenstadt stärker mit einzubeziehen und entsprechende Möglichkeiten – auch technischer, also digitaler Art – dafür zu schaffen. Marco Mautry