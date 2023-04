Kinder als Straftäter?

Am 11. März diesen Jahres kam es in Nordrhein-Westfalen zu einer Tat, die ganz Deutschland erschütterte. Ein Mädchen im Alter von zwölf Jahren wurde ermordet aufgefunden und die Täterinnen sind nicht viel älter als das Opfer selbst. Zwölf und 13 Jahre sollen die mutmaßlichen Täterinnen sein, die das Opfer mit zahlreichen Messerstichen am Abend des 11. März erstochen haben sollen. Sie sind jünger als 14 Jahre und somit in Deutschland noch strafunmündig. Daher ist unklar, was im weiteren Verlauf mit ihnen passieren soll. Nun erhebt sich die Debatte, ob die Strafmündigkeit von Kindern herabgesetzt werden sollte. Carolin Dreizler

Erziehen statt bestrafen Immer häufiger, so die Deutsche Polizeigewerkschaft, kommt es vor, dass Kinder unter 14 Jahren kriminelle Taten begehen. Diese Entwicklung ist bereits seit 2002 zu beobachten und Statistiken zeigen, dass Kinder meist rücksichtsloser und gewalttätiger vorgehen als ältere Täter. Dies zeigt sich auch im jüngsten Beispiel der ermordeten Zwölfjährigen aus Nordrhein-Westfalen. Seit mehr als 20 Jahren wird nun schon eine Herabsetzung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre gefordert. Weiterhin würde hierbei - wie bereits jetzt bei 14-Jährigen - die im Einzelfall zu prüfende Strafreife gelten, was die jungen Kinder trotz Herabsetzung schützen würde. Statt dem Strafgedanken steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, was vielleicht helfen würde, die steigende Kinderkriminalität wieder zu dämpfen. Carolin Dreizler