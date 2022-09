Kanada und Deutschland im Vergleich

Kanada versus Deutschland. In beiden Ländern lässt es sich sehr gut leben, dennoch was ist eigentlich gleich und was ist unterschiedlich? Um das zu erfahren, hat die BAnane-Jugendredaktion mit Noah, einem Jugendlichen, der in Kanada lebt, gesprochen. Hier nun unsere Eindrücke zu dem Land:

Zu Beginn einmal ein paar Zahlen zu Kanada und Deutschland. In Kanada ist die Arbeitslosenquote etwas höher als in Deutschland. Im Gegenzug ist die Gewerbesteuer in Kanada um die Hälfte niedriger (24,50 Prozent in Kanada, 48,80 Prozent Deutschland). Was im direkten Vergleich auffällt, ist die Unabhängigkeit des Landes. Kanada ist seit 1867 unabhängig, Deutschland seit 1955. Ebenfalls ist die Migrationsrate in Kanada höher.

Gemeinsam ist den Ländern ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und ein guter, durchschnittlicher Einkommenswert. In dem Gespräch ist mir persönlich sehr stark in Erinnerung geblieben, dass Kanada toleranter zu sein scheint. Man ist offen gegenüber neuen Kulturen. Auch gibt es Veranstaltungen, in denen es um Toleranz, Akzeptanz und Respekt geht. Noah meinte jedoch auch, dass es oft mit der Erziehung zu tun hat und es in Kanada ebenfalls Menschen gibt, die nicht tolerant gegenüber anderen sind, es aber meistens so ist, dass man neue Kulturen interessant findet und sie mag. Was er an den Menschen in seinem Land mag, sei die Freundlichkeit und Offenheit. Wenn man in Kanada Hilfe brauche, sei es okay, drei Mal nachzufragen.

Allgemeinwissen gegen Lernen für das Leben

Unterschiede gibt es in den Schulsystemen. Jedoch weiß ich nicht, ob ich wirklich lieber in Kanada zu Schule gehen wollen würde. In Deutschland geht es um Leistung und Allgemeinwissen und die Vorbereitung auf das weitere Lernen.

In Kanada geht es eher um das Lernen für das Leben. Es gibt zum Beispiel auch das Fach Schauspiel. Ebenfalls hat man bei der Wahl seiner Fächer mehr Auswahl und kann diese nach den eigenen Interessen wählen. So können auch Fächer wie Psychologie und Tanz belegt werden. Und man hat mehr Zeit zum Lernen und geht damit auch lockerer um.

Noah meinte jedoch auch, dass das System zwar gut ist, aber noch nicht so weit entwickelt wie das von uns Europäern und er uns hier im Vorteil sieht. Natürlich kommt es auch darauf an, auf welche Schule man geht. Auch werden am Ende der Highschool Stipendien verteilt, diese sind entweder von der Schule oder der Provinz und beziehen sich auf verschiedene Fächer. In Sport kann man zum Beispiel eine kostenlose Ausbildung erhalten und kann dann für sein Land antreten. Auf die Frage, was er an seinem Land nicht mag, antwortete er, dass die Steuern sehr hoch seien und sich die Menschen untereinander beleidigen würden.

Natürlich wollte ich auch wissen, wie er die Pandemie erlebt hat. Er meinte, dass man den Impfstoff sehr schnell bekommen hätte und so sich und andere schützen konnte. Des Weiteren mussten die Fitnessstudios und Vereine schließen und es gab auch einen Schullockdown, welcher 2021 vier bis fünf Monate umfasste, und im Jahr 2020 konnten sie von März bis September nicht zur Schule gehen. Hier ist es also ähnlich verlaufen wie in Deutschland.

Gemeinschaft und Kreativität

Allgemein ist mein Eindruck von Kanada, dass es ein sehr offenes Land ist, in dem es nicht so sehr um Leistung geht wie in Deutschland und man mehr Wert auf die Gemeinschaft legt.

Auch gibt es viel unberührte Natur und die Möglichkeit, seine schulische Laufbahn mehr in die kreative Richtung zu bringen. Des Weiteren gibt es mehr Unterstützung vom Staat für Schüler und man hat das Gefühl, dass Entscheidungen freier getroffen werden können. Wir hoffen, wir konnten Euch einen ganz persönlichen Einblick in das kanadische Leben verschaffen. Antonia Ehnes