Kalle Anka und die Hexe Befana zu Weihnachten

Als christliches Fest wird Weihnachten in vielen Ländern rund um den Globus gefeiert – doch das „Wie“ ist dabei sehr verschieden. So unterscheiden sich die Traditionen und Bräuche unserer Nachbarn doch teils sehr von unseren, und auch was das Kulinarische angeht, kommt bei ihnen etwas anderes auf den Tisch, wie man auf zahlreichen Seiten im Internet nachlesen kann.

Die Dänen beispielsweise schmücken ihren Weihnachtsbaum mit „Julehjerte“ – Weihnachtsherzen. Diese werden in der Adventszeit aus buntem Glanzpapier gebastelt. In den Niederlanden fiebern die Kinder nicht dem Heiligabend entgegen, sondern dem 5. Dezember, denn dann kommt Sinterklaas und sein Helfer Zwarte Piet. Im Gepäck haben sie dann Geschenke.

In Großbritannien wird der Heilige Abend genutzt, um das Festessen für den 25. vorzubereiten. Dann wird traditionell gefüllter Truthahn und Plumpudding, in dem Münzen versteckt werden, serviert. Die Geschenke werden – je nach Größe - in am Kamin hängenden Socken oder unter dem Weihnachtsbaum platziert. In Frankreich wird an Weihnachten ausgiebig geschlemmt. In den meisten Haushalten kommt an diesem Abend auch der „Bûche de Noël“ auf den Tisch, ein Baumkuchen. Dieser soll an eine alte Tradition erinnern: Früher verbrannten Bauern am Weihnachtsabend einen Baumstamm und verstreuten die Asche auf ihren Feldern. Dies sollte eine gute Ernte bringen. Die Geschenke bringt dann in der Nacht auf den 25. „Père Noël“, der Weihnachtsmann.

Nach dem Besuch der Messe kommt in Italien die Familie zusammen und isst gemeinsam Panettone, den Weihnachtskuchen. Am 25. bringt vormittags der „Babbo Natale“ (Weihnachtsmann) die Geschenke. Am 5. Januar hängen die Kinder dann Socken an den Kamin und in der Nacht füllt die gute Hexe Befana diese mit Süßigkeiten. War ein Kind jedoch nicht brav, so findet es am nächsten Morgen ein Stück Kohle.

Eine traditionelle Weihnachtszeit gibt es in Spanien nicht. Aber an Heiligabend darf die Krippe nicht fehlen. Die Präsente bringen traditionell die Heiligen Drei Könige am 6. Januar – dieser Tag wird mit Prozessionen gefeiert. Ein Highlight für die Kinder ist zwischen den Jahren der „Día de los Inocentes“ (Tag der Unschuldigen). Am 28. Dezember dürfen sie dann den Erwachsenen ungeniert Streiche spielen.

In Tschechien gibt es am Heiligabend traditionell panierten Karpfen mit Kartoffelsalat. Für Glück und Geld im kommenden Jahr sollen dabei unter den Tellern platzierte Fischschuppen sorgen. Und auch Vorhersagen für das kommende Jahr werden bei unseren tschechischen Nachbarn an Weihnachten mithilfe von Bleigießen getroffen. Auch die Form des Gehäuses eines quer aufgeschnittenen Apfels wird für Weissagungen zurate gezogen: Wenn es einen Stern zeigt, verheißt dies Glück.

Einen ähnlichen Brauch wie mit den Fischschuppen gibt es in Polen: Hier werden Goldstücke unter die Teller gelegt, um Armut im kommenden Jahr von der Familie fernzuhalten. Eine weitere Tradition ist, dass man ein zusätzliches Gedeck auf dem Tisch platziert, um an die Verstorbenen zu gedenken. Als Symbol für die zwölf Monate eines Jahres werden am Heiligen Abend meistens zwölf verschiedene Gerichte serviert. Damit soll dafür gesorgt werden, dass die ganze Familie im kommenden Jahr mehr Wohlstand erfährt. Anschließend findet die Bescherung statt.

Zu einer echten Tradition in Schweden ist es geworden, am 24. Dezember im Fernsehen „Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul“ (Donald Duck und seine Freunde wünschen frohe Weihnachten) zu schauen. Dieser Film wird dort jedes Jahr um 15 Uhr gezeigt. lg

