Junge Bergsträßer nutzen das neue Impfangebot

Vergangene Woche hat das Land Hessen beschlossen, auch für Jugendliche unter 18 Jahren Corona-Impfungen anzubieten. Damit setzt das Land einen Beschluss der Gesundheitsminister von Bund und Ländern von vergangenem Montagabend um. In einigen hessischen Impfzentren sei die Impfung schon zuvor für minderjährige Jugendliche möglich gewesen. Dies soll laut Landesregierung „bald in allen möglich sein“.

Ob und wie das die Betroffenen in ihrer Entscheidung, sich impfen zu lassen oder nicht, beeinflusst, verraten zwei Jugendliche der BAnane in einer Umfrage.

Letizia (16): Ich werde mich demnächst impfen lassen, da ja jetzt die Empfehlung auch seitens des Landes besteht. So habe ich weniger Einschränkungen im Alltag und muss nicht immer einen Schnelltest machen, bevor ich in einen Gastronomiebetrieb möchte. Auch da die Überlegung existiert, Schnelltests künftig kostenpflichtig zu machen, lasse ich mich lieber impfen. Außerdem fühle ich mich dann mit meinen Eltern wohler, die mit einer möglichen Coronaerkrankung vermutlich mehr Probleme hätten als ich, da ich jung und gesund bin. Zudem sehe ich an meinen Freunden, die schon geimpft wurden, dass diese keine schlimmen Nebenwirkungen hatten und habe deswegen auch keine Bedenken, mich impfen zu lassen.

Leon (17): Ich habe mich direkt, als dieser Beschluss gefasst wurde, informiert, wo ich mich impfen lassen kann, und werde das auch in den kommenden Tagen tun. Ich erachte das als sinnvoll und habe kein Problem damit. Marco Mautry

