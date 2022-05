Joachim Ringelnatz über Spinnereien

„Jeder spinnt auf seine Weise – der eine laut, der andere leise.“

Joachim Ringelnatz wurde am 7. August 1883 in Wurzen geboren. Er wuchs wohlhabend auf, denn seine Mutter war Tochter eines Sägewerksbesitzers und sein Vater war hauptberuflicher Verfasser von Kinderbüchern und humoristischen Versen. Letzterer sollte noch viel Einfluss auf sein Leben haben. Doch in seiner Jugend lief nicht immer alles so rund. In der Schule wurde er aufgrund seines „außergewöhnlichen“ Aussehens gehänselt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er flüchtete sich in Rüpeleien sowie einsames Zeichnen und Schreiben. Im Alter von neun Jahren verfasste und illustrierte er sein erstes Werk: „Die Landpartie der Tiere“. Einige Jahre später flog er jedoch von der Schule. Danach ging es für den jungen Mann nur noch bergab. Nach seiner fehlgeschlagenen Karriere als Seemann hielt er sich mit unzähligen Nebenjobs gerade so über Wasser. Dabei motivierte ihn sein Vater immer zum Schreiben und Zeichnen. Der Wendepunkt war 1909, als er mit seinen geschriebenen Gedichten und Witzen in einer Künstlerkneipe in München auftrat. Jedoch verdiente er sehr schlecht, weshalb er sich wieder in zahllosen Berufen versuchte.

Diese blieben ohne Erfolg und führten ihn wieder zur Schriftstellerei. 1918 starb sein Vater. Zwei Jahre später heiratete Ringelnatz. Mithilfe seiner Frau begann er sein neues Leben als reisender Vortragskünstler. Er wurde schnell bekannt, und es folgten einige seiner bedeutendsten Werke wie „Kuttel Daddeldu“. Er versuchte sich im Malen und zog 1930 nach Berlin, wo er als Schriftsteller, Maler und Kabarettist Erfolg hatte. Doch als die Nazis an die Macht kamen, verbaten sie ihm Auftritte und verbrannten teilweise seine Bücher. Bis zu seinem Tod am 17. November 1934 lebte er in Armut. Anton Leicht

Mehr zum Thema Bananeweb Friedrich Dürrenmatt über Paradies und Hölle Mehr erfahren Bananeweb Dwayne Johnson über Ziele im Leben Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bananeweb Al Pacino über Täuschungen Mehr erfahren

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße"